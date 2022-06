Mollà (Compromís): "És compatible donar suport absolut a Oltra i dir que són temps de reflexió"

Així ho ha asseverat Mollà, en la presentació de la candidatura de València Capital Verda Europea 2024, a preguntes dels mitjans sobre la situació judicial d'Oltra, investigada en la causa pel presumpte encobriment dels abusos del seu ex-marit a una menor tutelada.

Per a Mireia Mollà, Oltra és "la representació de les polítiques a favor de les persones, de la lluita contra la corrupció, d'haver donat la volta a un govern segrestat per la dreta més corrupta que havia significat també la indignitat respecte a les institucions valencianes i és compatible donar-li el suport absolut a la vicepresidenta i al seu paper en la política valenciana i, al mateix temps, dir que, òbviament, són temps de reflexió".

"Per tant, nosaltres afavorirem que es facen les reflexions i poder oferir de nou als valencians i valencianes un horitzó per a poder seguir fent polítiques valentes, de progrés, verds i que oferisquen qualitat de vida a la ciutadania".

Sobre els temps per a prendre decisions, la consellera ha incidit que l'executiva que celebrarà Compromís aquest dimarts és "un moment important" per a fer "reflexions col·lectives". I el calendari de les decisions, "si s'han de prendre, serà perquè han eixit d'eixe reflexions", ha postil·lat.

Preguntada per l'ambient que hi ha tant en el partit com el govern a causa de la imputació d'Oltra, Mireia Mollà ha afirmat que existeix una "sensació generalitzada d'injustícia".

"Mónica, a diferència de molts altres episodis de la política valenciana, ha donat explicacions des del minut 1 de públiques, en Les Corts, en rodes de premsa... No s'ha pogut explicar més el detall de tota la circumstància. I, si a açò afegim que els protagonistes d'aquesta denúncia són clars exemples d'indignitat moral, d'extrema dreta, òbviament la sensació generalitzada és d'injustícia".

Però, malgrat açò, ha continuat, "hi ha reflexions sobre la taula que hi ha fer perquè, òbviament, el projecte polític que oferim als valencians i valencianes és tremendament imprescindible".

Inquirida per si Compromís ha canviat les línies roges que demanava en l'època del PP, Mollà ha dit que no han canviat. "Jo també vaig estar en eixos anys complicats -ha recordat- i sabíem molt bé el que estàvem fent i quines proves posàvem sobre al taula, vam ser fins i tot denunciants, i les vegades que vam ser denunciants eixes persones van acabar en la presó per robar recursos de persones desfavorides a tot el món".

LÍNIES VERMELLES "AMB MOLTES PROVES"

I ha emfatitzat: "Nosaltres sabíem que marcàvem unes línies amb moltes proves. Ara s'ha dit clarament que no hi ha proves que vinculen directament i hi ha hagut unes explicacions i de tots els funcionaris".

"Cal tindre una mica de tranquil·litat i respecte, és una situació complicada, seria surrealista no reconéixer-lo, però hem d'intentar respectar, els moments de reflexió es produiran i veurem quines són les decisions que es prenen", ha conclòs.