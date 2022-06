El Gobierno apura la decisión sobre si devuelve al 21% el IVA de las mascarillas y la incluirá en el plan de choque por la guerra

Quedan nueve días para que expire el plazo de aplicación de la medida excepcional que tomó el Gobierno en noviembre de 2020 para rebajar del 21 al 4% el IVA de las mascarillas quirúrgicas. Esta rebaja fiscal, que ya ha sido prorrogada una vez, decaerá el 30 de junio si no hay una decisión para volver a extenderla y el Ejecutivo apura el plazo para desvelar el sentido de una medida irá incluida también en el decreto del plan de choque contra la guerra, por el que se extenderán medidas como la ayuda de 20 céntimos para el carburante, la ampliación del ingreso mínimo vital o, eventualmente, una ayuda para el transporte público que todavía negocian las dos alas de la coalición.

Al Gobierno ya solo le quedan dos Consejos de Ministros para desvelar si devuelve el IVA de las mascarillas quirúrgicas al tipo general del 21% o mantiene el superreducido del 4%, al que se grava este material de protección desde finales de 2020, cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aceptó una medida a la que se había resistido durante semanas, alegando que la Comisión Europea no lo permitía, cuando en realidad sí lo hacía. A pesar de ello, la bajada del IVA solo afectó a las mascarillas quirúrgicas, pero no a las FFP2, que ofrecen mayor protección y han sido ampliamente utilizadas por la ciudadanía.

Entonces, todavía en el primer año de la pandemia, el Gobierno decidió que el IVA del 4% estaría solo vigente hasta finales de 2021, pero con el país a las puertas de la sexta ola por ómicron, antes de que terminara el año pasado se decidió prorrogar, hasta el 30 de junio de 2022.

Este es el plazo ante el que el Gobierno debe ahora tomar una decisión, o mantiene el IVA al 4% o lo sube al tipo al que se grababan las mascarillas, el 21%. Fuentes de Ministerio de Hacienda descartan una decisión en el Consejo de Ministros de este martes, de modo que el Gobierno apurará al máximo el plazo. Previsiblemente se aprobará entonces en el del 28 de junio, que es la reunión que -en ausencia de una convocatoria extraordinaria- debería aprobar también el decreto que ampliará el plan de choque contra las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania. Según el departamento de Montero, la decisión sobre el IVA de las mascarillas también se incluirá en esta ley.

Según la Agencia Tributaria, en 2021, el único año entero que ha estado en vigor esta bajada de IVA, el Estado dejó de ingresar 137 millones de euros por la diferencia entre el 4 y el 21%. Casi como los 146 millones que las arcas públicas dejaron de percibir ese mismo año por la exención del IVA al material sanitario para combatir la Covid.

La toma de la decisión se produce en un contexto con varios elementos. Desde el punto de vista epidemiológico, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, mantuvo la semana pasada que la situación está "estable", a pesar de que en las últimas semanas están creciendo los contagios y la sensación de que hay más personas contagiadas.

Por otra parte, el uso de la mascarilla ya no es obligatorio desde el 20 de abril -más que en centros sanitarios, residencias de mayores y transporte público-, algo que ya de por sí abocaba al Gobierno a tomar una decisión sobre el IVA de un elemento, la mascarilla, que ya no es tan de primera necesidad como cuando acordó bajarlo al 4%. En abril, Hacienda no se pronunció sobre sus planes. Ahora, se limita a postergarlo hasta el último Consejo de Ministros de junio.

En el plano económico, los dos socios de la coalición negocian todavía los términos del nuevo decreto para extender el plan de choque y la introducción de medidas que supondrían elevar el gasto inherente a él, de 6.000 millones más una línea de crédito oficial de 10.000 más en el primer decreto. En aquella primera versión ya se incluyó una rebaja de 20 céntimos en el combustible, la extensión de bajadas fiscales en el ámbito energético o una ampliación del IMV, ahora Unidas Podemos y Yolanda Díaz pujan ahora por añadir un descuento para el transporte público, que aumentaría el coste, a cargo de los Presupuestos Generales del Estado en un momento de gran inestabilidad económica.

También está en negociación otra medida que, a la inversa, supondría más ingresos para el Estado, un recargo en el impuesto de sociedades a las eléctricas, para compensar de ese modo los beneficios caídos del cielo, las ganancias extraordinarias por la actual situación energética. En este caso y aunque las cifras son mucho menores, devolver el IVA de las mascarillas al tipo general del 21% supondría más ingresos para el Estado.