El difícil momento económico que vive Imanol Arias

Los últimos tiempos han sido, para Imanol Arias, un tortuoso camino en el que ha vivido tres polémicas de las que más suelen llamar la atención de la audiencia: un divorcio, unas palabras inadecuadas y una investigación fiscal. Y con todo eso encima el veterano actor ha tenido que ir lidiando mientras iba solventando sus deudas y a la espera de poder resolver su pleito, algo que han investigado desde Vanitatis para poder desentrañar de qué manera ha conseguido Arias estar tranquilo antes de ponerse delante del juez.

Recientemente se cumplía un año de su separación, tras 11 años de relación y tres de casados, de la fotógrafa y diseñadora Irene Meritxell. Ya llevaban un tiempo distanciados y la pandemia por el coronavirus, la misma que servía como contrapunto y reflejo del punto y final a la vida de su personaje de ficción más reconocible, el Antonio Alcántara de Cuéntame cómo pasó, acabó siendo un obstáculo demasiado grande para continuar con su historia de amor.

Esta triste efeméride en su vida casi coincide con el tremendo revuelo creado por sus declaraciones este mismo mes de junio en el programa La Kapital de TeleBilbao en las que cargaba contra TVE, asegurando que era "insoportable" estar en la cadena, que "9.000 personas" que él había visto sobraban. "Que me liberen ya", aseguraba Arias, convirtiéndose en Trending Topic en las redes sociales.

Después de que la productora, Ganga Producciones, de la longeva serie se desmarcase de su testimonio ("Nos sentimos abochornados", admitieron, así como que su acusación era "falsa y disparatada"), el propio intérprete de 66 años se retractaba y pedía disculpas asegurando que se le fue "la olla" fruto de un "calentón verborreico" tras salir del teatro. "Me traicioné y traicioné a mucha gente con la que he trabajado duro y bien", agregaba.

Sin embargo, el gran problema que sigue enfrentando Imanol Arias comenzó hace cinco años, cuando salió a la luz la investigación que la Agencia Tributaria estaba llevando acabo contra Nummaria, el despacho de abogados del que eran clientes tanto él como su compañera inseparable en la ficción, Ana Duato, y por el se le acusaba de contratar los servicios de dicho bufete con un objetivo: "Mantener una estructura societaria artificiosa cuya finalidad era la ocultación de rentas".

Un grave encontronazo con Hacienda por el aún está a la espera de un juicio en el que él ya ha dicho que se considera inocente y que el verdadero culpable fue su asesor, Fernando Peña, razón por la que se niega a pactar con la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, mismos argumentos que Duato, quien se enfrenta a 27 años de cárcel. Imanol, a 32.

Los actores Ana Duato y Imanol Arias. RTVE

En su visita al programa El hormiguero en el otoño del año pasado ya dejó claro que estaba más que tranquilo: "Tengo mis deudas con Hacienda liquidadas, según ellos. Por lo tanto, no debo nada de dinero, solamente me van a castigar como un niño mal. No sé si me van a dar con una regla, me van a pegar un tortazo o me van a meter en la cárcel, pero no creo, parece que no hay materia. Es muy largo, es su único problema. Hasta que no sale todo, la gente tiene la sensación de que algo pasa o que no va bien. Llevo ya 4 años con este tema. Que pase".

Ahora el portal de El Confidencial ha sacado a la luz cómo lo ha conseguido y, según parece, la clave ha estado en las propiedades que tenía el actor. Explican que, en 2019, tenía a la venta dos grandes parcelas colindantes en la urbanización Atlanterra, en Tarifa, Cádiz, así como en Madrid un piso y tres plazas de garaje en un edificio del centro, otro piso y otra plaza de garaje de otra construcción y un pequeño apartamento. A día de hoy ha vendido una de las parcelas gaditanas y dos de los pisos, uno de ellos con plaza de aparcamiento.

Además, hay que tener en cuenta que Imanol Arias también ha vivido cambios en lo que se refiere a sus empresas, como que ya no aparece al frente de UNAINE SL y Línea Sur Producciones SL -a cuyo nombre estaban inscritas las dos últimas viviendas de Madrid- y solo se halla su nombre en el registro mercantil como administrador único de 11 T’AI Creaciones SL, con el piso y las tres plazas de garaje y una de las parcelas tarifeñas.

Eso sí, explicitan desde el citado medio que sobre toda otra propiedad del actor hay una anotación explícitamente prohíbe "vender, gravar, enajenar y disponer" de ellas. La millonaria multa a la que se ha enfrentado, por último, también la ha pagado con su sueldo ya que, al publicarse las cifras de la producción de RTVE, se supo que percibía 47.054 euros por cada capítulo, por lo que por la temporada completa ganaría 941.080 euros.