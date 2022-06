Unes 70 organitzacions participaran aquest dissabte en la manifestació de l'orgull LGTBI+

Per a unir-se a l'Orgull, totes les entitats han firmat un document de suport a les reivindicacions del col·lectiu LGTBI+ valencià arreplegades en el seu manifest. També s'espera la participació de més de 100.000 persones, així com 15 vehicles de grans dimensions i les ja tradicionals batukades, que també desfilaran darrere de la pancarta de capçalera.

L'inici de la marxa reivindicativa està programat a les 20 hores des del pont de l'Exposició en la part de l'Albereda, creuarà el pont cap a la Porta del Mar, continuarà pel carrer Colón, carrer Xàtiva fins a arribar, per Marqués de Sotelo, a la plaça de l'Ajuntament, on es llegirà el manifest i on tindrà lloc la festa.

La convocatòria a la manifestació s'ha fet amb tres cartells amb la imatge de tres activistes que representen persones LGTBI+ agredides per la seua orientació o identitat: "per bollera", "per travelo" o "per maricón". Lambda també ha preparat un disseny perquè cada persona puga fer-se la samarreta oficial de l'Orgull, i pot descarregar-se en el seu web: