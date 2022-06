19J.- Cs espera buscar solucions abans de les eleccions valencianes per a no tornar al "bipartidisme de tota la vida"

Merino ha reconegut als periodistes que són uns resultats "molt roïns" i que els 'taronges' no han sigut capaços de convéncer els votants, ja que han optat per tirar-los del Parlament d'Andalusia i fer-los perdre 21 escons.

Açò sí, ha recordat que queda un any per a les eleccions a la Generalitat i que en breu hi haurà una reunió de l'executiva permanent de Cs a Madrid per a "reflexionar" i prendre les decisions necessàries.

S'ha mostrat convençuda de la utilitat del seu partit per a la gent que no s'identifique "ni amb els conservadors ni amb els socialdemòcrates", per la qual cosa ha cridat als seus a ser capaços de traslladar-ho per a "estar presents" en les pròximes eleccions.

I és que, segons ha advertit la portaveu, tornar al bipartidisme fa a PP i PSOE incórrer en "conductes no desitjables" i a alternar-se en els governs. "Queda un any, per la meua banda vaig a treballar que per a això ens paguen", ha conclòs.