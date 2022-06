Entitats veuen "incomprensible" demanar menys del C1 de valencià a funcionaris que es relacionen amb la ciutadania

En un comunicat conjunt, aquestes entitats recorden que la Llei de la Funció Pública Valenciana, publicada en 2021, estableix per primera vegada l'exigència de la competència lingüística en valencià, tot i que no especifica els nivells concrets de coneixement, ja que es posposava a una regulació posterior.

Aquesta regulació és el projecte de Decret que la Generalitat Valenciana ha tret a consulta pública recentment. Prèviament a aquest tràmit, la consellera de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Gabriela Bravo, "rebaixava l'exigència lingüística simplement en el títol obtingut per haver superat el Batxillerat, que actualment és un B2".

ACPV, Associació Cívica Valenciana Tirant lo Blanc, Escola i Intersindical consideren "insuficient aquest nivell perquè el funcionariat puga atendre correctament al públic tant de manera oral com de manera escrita".

A més, subratllen que "aquesta rebaixa al B2 entra en gran contradicció amb una altra normativa de la mateixa conselleria, que en 2017 ja va establir el C1 com a requisit per als cossos més alts de funcionariat".

Aquest és el nivell -incideixen- que, d'acord amb el MECRL (Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües), es considera adequat per al funcionariat que atén el públic i es relaciona d'alguna manera, oralment i per escrit, amb la ciutadania.

Demanen tindre en compte, a més, que el 70% del funcionariat ja té aquest nivell o nivells superiors, per tant, "resultaria incomprensible una futura regulació per davall del C1 per al col·lectiu que es relaciona amb la ciutadania".

VULNERACIONS LINGÜÍSTIQUES

Agreguen que, segons l''Informe anual de Denúncies dels drets lingüístics al País Valencià de 2021', que realitza Escola Valenciana amb altres entitats i sindicats, "tres de cada quatre vulneracions lingüístiques recollides en l'informe les produeixen les administracions públiques (ajuntaments, mancomunitats, diputacions, conselleries i ministeris)".

"Esperem que la Generalitat Valenciana i, en concret, la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, accepten les propostes de les entitats, que porten anys treballant pel valencià, tant en l'ensenyament com al conjunt de la societat".

Avisen que "l'ús social del valencià està retrocedint de forma preocupant, segons els propis informes de la Generalitat Valenciana" i "qualsevol mesura que no pose en valor la nostra llengua com es mereix incrementarà la reculada del valencià, que continuarà tenint menys presència pública que el castellà".

Per açò, consideren que l'administració "ha de garantir els nivells de coneixement del valencià del funcionariat per a augmentar el prestigi de la llengua pròpia, contribuir a la seua protecció com a llengua minoritzada, i fomentar l'ús social".