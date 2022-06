Boris Izaguirre revela que ha sido infiel y no se arrepiente: "Los únicos que fueron fieles fueron los dinosaurios y mira cómo acabaron"

Boris Izaguirre se ha sincerado como nunca ante los medios de comunicación. El escritor ha hecho una sorprendente confesión que tiene que ver con Rubén Nogueria, con quien está casado desde hace quince años.

Izaguirre ha revelado que le ha sido infiel a su marido. Lo ha confesado al hacer una valoración de su vida tras los problemas de salud recientes, etapa por la que dice que ahora tiene "dos cumpleaños, dos países, dos cementerios y dos familias".

A pesar de asegurar que tiene como una doble vida, el venezolano ha hecho una excepción: "Dos maridos no tengo, pero recomiendo que no se haga tanta locura con la cosa de la infidelidad". Esas palabras dieron comienzo a una serie de reflexiones sobre el tema que pueden desatar la polémica.

"¿Tú crees que si te separas vas a acabar con la infidelidad en el mundo? No, es absurdo", apunto, pues cree que "el secreto es aguantar". Tras esas declaraciones, Boris Izaguirre soltó la bomba.

"Eso es lo importante en una relación y no considerarlo anticuado. Ese es mi secreto y el de Rubén. Él no ha sido infiel, yo sí. Hay pruebas, hay WhatsApp que lo demuestran", declaró con sinceridad y haciendo pública esta parte desconocida de su vida.

El escritor considera que "ha sido duro volver a ganarse su respeto" y que lo peor es "pagarle con esta moneda tremenda de ponerle en jaque". Sin embargo, no tiene remordimientos por haberle sido infiel: "No tiene por qué haber arrepentimiento, es absurdo. No te tiene por qué hacer sentir mal, todo es infiel".

En su defensa por estos aspectos de la vida, Izaguirre decidió, además, hacer una comparación un tanto peculiar: "Estás rodeado de infidelidad, no hay nada que sea fiel. Las únicas personas que fueron fieles fueron los dinosaurios y mira cómo acabaron".