Dovima Nurmi ataca a 'Drag Race España' y a las reinas de la segunda edición: "Mucho éxito, pero cero repercusión"

Tras el éxito de su segunda edición, que finalizaba su historia con la emisión del especial La coronación, Drag Race España regresará a la plataforma de Atresmedia con una tercera edición que pondrá sobre la pasarela a una nueva promoción de reinas.

De esta forma, el taller de Drag Race España volverá a abrir sus puertas próximamente. Según anuncia la cadena, muy pronto comenzarán los castings para encontrar a las nuevas reinas de esta tercera edición.

Un nuevo elenco que tomará el relevo de las dos anteriores generaciones de reinas que ya triunfan sobre los escenarios de España y de todo el mundo.

Una noticia que alegró a los fans del formato y a la mayoría los que a él están unidos de alguna u otra manera. Pero no a todos. Por ejemplo, Dovima Nurmi, una de las reinas más destacadas de la primera edición, ha criticado a la plataforma y al formato por hacer ediciones tan seguidas. "A mí me cansa ya tanto Drag Race de todos lados. Son 84.000. No esperan que pase más tiempo de una a la otra", escribía hace unos días la polémica concursante

Entonces, algunos fans le afearon estos comentarios, por lo que ella misma quiso contestar. "La gente poniéndome: 'nadie te obliga a verlos'. Es que no los veo, pringaos".

Después, Dovima publicó otro texto en el que ponía en foco en las concursantes de la segunda edición. "Justo lo que decía ayer. Mucho éxito, pero cero repercusión de sus reinas en redes sociales. Cuando subiendo contenido pulido y guay (no todas) tienen 2.000 likes en las fotos después del dineral que se han dejado. Si no dejas respirar a la gente ni al formato, el público se cansa".

Además, protagonizó un pique con Venedita Von Dash, finalista de esta segunda tanda de reinas. "En la segunda te habrías ido la segunda, cari", dijo, aclarando, eso sí, que son grandes amigas: "No os toméis esto como un ataque, 'la Dovi' y yo nos amamos. Son 'puntillitas' de comadres cabro*** que nos soltamos, pero no es mal rollo para nada, es amor. Hay muchas formas de amar".