Puig exigeix a Renfe i Adif que prenguen mesures per a evitar incendis com el de Caudiel

Puig ha garantit que "per descomptat" que demanarà responsabilitats als gestors ferroviaris com reclamen els veïns. "Em pareix bastant increïble que s'hagen produït aquests incidents i no s'hagen pres mesures", ha declarat en el Centre Cultural La Nau.

Per açò, com ja va anunciar el dissabte en la seua visita al lloc de comandament avançat, ha posat l'accent que demanarà prendre accions perquè "no torne a passar perquè "és de tota lògica", a més d'exigir responsabilitats per aquest incendi en concret.

El foc, controlat aquest diumenge de matí, es va declarar el divendres en la localitat castellonenca de Viver i es va estendre a Caudiel. Segons les primeres aproximacions, ha cremat al voltant de 150 hectàrees de terreny.