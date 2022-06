Sant Miquel dels Reis obri els dies 24, 25 i 26 de juny amb visites culturals gratuïtes

Les visites pel monestir es realitzen amb un guia cultural que explica els orígens d'aquest monument, catalogat com bé d'interés cultural, i la seua evolució històrica, informa la Conselleria de Cultura en un comunicat.

Sobre l'antic monestir de Sant Bernat de Rascanya, els ducs de Calàbria, Fernando d'Aragó i Germana de Foix, decidixen, en el segle XVI, alçar l'espectacular edifici d'estil renaixentista que ha arribat fins als nostres dies.

Es va mantindre com a monestir de l'orde dels Jerónimos fins a la desamortització de Mendizábal. En 1879 es va transformar en presidi i a partir de 1939, va ser utilitzat per a empresonar als opositors a la dictadura franquista. Posteriorment ha tingut diversos usos, entre ells va ser col·legi públic en la dècada dels setanta i huitanta. En el segle XXI s'ha habilitat com a seu de la Biblioteca Valenciana i altres dependències administratives.

En el recorregut, els visitants coneixen el claustre Sud, l'església desacralitzada de San Miguel, la cripta on descansen les restes mortals de la virreina Germana de Foix i el claustre Nord, que és la zona més antiga que es conserva.

També podran contemplar els diferents espais expositius que estan oberts actualment. La sala permanent que exhibeix documents destacats dels fons de la Biblioteca Valenciana; l'Espai de Carmen Calvo, on s'exhibeix 'Una conversación', 1997, una de les obres amb la qual va participar Espanya en la Biennal de Venècia en 1997, i l'exposició temporal 'El Arcoíris detrás del negro', que presenta la visió del desig homosexual a través de gravats del segle XVI al XIX.