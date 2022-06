Puig eleva la presión sobre Oltra y augura una decisión sobre el futuro de su vicepresidenta "más pronto que tarde"

El presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, ha elevado este lunes la presión sobre su vicepresidenta, Mónica Oltra, de Compromís, al pedir una reflexión "personal y coral" en el seno del Gobierno del Botànic sobre el futuro de la número 2 del Ejecutivo tras su imputación por la gestión del caso de abusos sexuales por parte de su exmarido a una menor tutelada. La reacción de Puig llega pocas horas después del tsunami electoral del PP de Juanma Moreno en Andalucía y en pleno análisis sobre su posible impacto en el pacto de izquierdas en la Comunitat Valenciana. "Esta semana tenemos mucho tiempo de ir concretando, será más pronto que tarde", ha añadido sobre si se decidirá antes de su declaración ante el juez del próximo 6 de julio.

Las palabras de Puig se producen, además, un día antes de la reunión que celebrará este martes la Ejecutiva de Compromís. Este órgano había sido convocado antes de la imputación de Oltra, pero en él se abordarán las consecuencias de la situación judicial de su máxima referente orgánica e institucional.

"No podemos fallar a la sociedad valenciana, tenemos que poner por encima de cualquier cosa un proyecto que ha conseguido levantar la hipoteca reputacional de la Comunitat", ha declarado el jefe del Consell tras un acto en el Centre Cultural La Nau ante la situación de Oltra. Puig ha defendido que toca reflexionar sobre esta imputación y ha afirmado que el pacto del Botànic que comparten PSPV, Compromís y Unides Podem afecta a "muchos actores" y es un acuerdo "sobre todo con la sociedad valenciana". "Estamos en ese proceso de reflexión coral, lo tenemos que hacer con serenidad y desde luego partiendo de la presunción de inocencia y, por supuesto, de los principios de defensa del estado de derecho", ha agregado.

"No estoy para fiestas"

Preguntado por si le sorprendió el carácter festivo del acto de cierre de filas con Oltra que celebró Compromís este sábado, ha contestado: "No sé, no estoy para fiestas". El presidente valenciano ha insistido en que "los tiempos en política son los que sean necesarios" y en que "cada uno tiene que hacer una reflexión personal y después coral", aunque no ha concretado si tiene previsto reunirse con la vicepresidenta.

"La reflexión siempre es un estado fundamental para el ser humano, cada uno tiene que hacer su propia reflexión y después compartirla con todos los actores que tienen que decidir. Desde luego, cada uno en el ámbito de su responsabilidad tiene que decidir. Ahí me quedo por hoy, ya he dicho lo que quería decir hasta hoy", ha rematado.

Ribó habla de "decisiones"

Desde Compromís, su síndica en Les Corts, Papi Robles, ha dicho que "hasta ahora Mónica Oltra ha sido una gran candidata" y que mantiene un "gran liderazgo" en la coalición, aunque ha rechazado "hacer futuribles" sobre la candidatura autonómica para los próximos comicios.

Por su parte, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, muy próximo a Oltra personal y políticamente, ha defendido que la número 2 del Consell ha sido y es "imprescindible" pero ha indicado que ello "no evita que se puedan tomar decisiones" en el seno de Compromís "en muchos sentidos". El primer edil ha anunciado que la dirección de la coalición estudiará, analizará y, con mucha calma medirá y tomará decisiones, en relación con la imputación de Oltra.

Ribó no cree que el pacto del Rialto, por el que Compromís y el PSPV comparten en el Ayuntamiento de València, esté en peligro, ya que, a su juicio, "hay grados de libertad", y este acuerdo de gobierno no está condicionado al pacto autonómico, sino "exclusivamente a parámetros de la ciudad de València".

"El pacto del Rialto ha funcionado muy bien. A veces me enfado, como se enfada todo el mundo, pero después las cosas funcionan", ha afirmado el alcalde, para quien "los grados de libertad entre el Rialto y el Gobierno de la Generalitat son evidentes".

Tras considerar que Oltra no debe dimitir, Ribó ha defendido que Compromís arropara y diera apoyo este sábado a su compañera de coalición que está "pasándolo mal" y ha señalado que le parecía oportuno el acto, pues de lo contrario, no hubiera asistido.