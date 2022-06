Justícia avança el pagament de 8,07 milions d'euros del segon bimestre de 2021 del Torn d'Ofici

D'aquesta manera, aquests professionals que exerceixen en el servici de justícia gratuïta que ofereix la Generalitat "no solament perceben sense retards els seus honoraris sinó que, a més, són els millor pagats d'Espanya", segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Els honoraris pels treballs en el torn d'ofici s'abonen, segons la normativa, cada dos mesos conforme els col·legis de l'Advocacia i la Procura certifiquen els servicis prestats a la Generalitat. D'aquesta forma, els servicis corresponents als mesos de març i abril es van certificar el passat 25 de maig en el cas de la Procura i el 30 del mateix mes en el de l'Advocacia.

La Conselleria de Justícia tenia fins al pròxim 30 de juny per a procedir a l'abonament, que es va produir el passat dia 17, és a dir, quasi dos setmanes abans del terme del termini legal.

El director general de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia, José García Añón, ha assegurat que ara "no només es paga sense els vergonyants retards del passat, sinó que els professionals de l'Advocacia i la Procura de la Comunitat Valenciana "són els millor pagats en totes les jurisdiccions, molt per damunt del que es percep en altres comunitats autònomes amb competències en Justícia i en els territoris sota la gestió del Ministeri".

En aquest sentit, García Añón ha recordat que "des de 2015, l'augment de les dotacions per a la Justícia Gratuïta ha sigut constant en cada exercici pressupostari de manera que l'augment total en set anys ha sigut del 120 per cent, doncs hem passat dels 23,2 milions d'aquell any als 51 actuals".

La dotació pressupostària per a pagar les actuacions d'advocats i procuradors per a aquest 2022 ascendeix als 51.095.000 euros, la qual cosa suposa un augment del 5,2 per cent respecte a l'any anterior, en el qual es van destinar a aquesta fi un total de 48.528.100 euros.

L'Advocacia ha passat de tindre consignats fins el 40,8 milions d'euros en 2021 a 43 en 2022, mentre que la Procura ha experimentat un increment des dels 6,3 milions als 6,7. En aquest sentit, la Generalitat, en 2021, va pagar 145.197 actuacions de l'Advocacia i 117.459 de la Procura i va rebre 114.433 sol·licituds d'assistència gratuïta.