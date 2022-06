19J.- Puig felicita a Moreno i demana que "persuadisca" a Feijóo per a reformar el finançament autonòmic

Puig (PSPV), a preguntes dels periodistes, ha reconegut que el 19J ha sigut un "èxit" tant per a Moreno com per al conjunt del PP i que "probablement, l'alternativa no ha tingut suficient temps per a presentar-se davant la societat amb la fortalesa necessària", en al·lusió al candidat socialista Juan Espases i al pitjor resultat en la història del PSOE-A.

En qualsevol cas, ha afirmat que "els andalusos han triat govern" i que la Generalitat vol col·laborar amb eixe executiu, sobretot en matèria de finançament autonòmic en ser dos comunitats infrafinanciadas. És un compromís que van tancar Puig i Moreno el setembre passat a Sevilla.

"Ara hem de plantejar-nos com avançar; ací buscarem tots els punts de trobada", ha apuntat, per a assenyalar que al president andalús li toca convéncer Feijóo a acordar amb el Govern central un nou model de finançament.

Preguntat per si és un canvi de cicle, Puig s'ha limitat a afirmar que les últimes crisis han reforçat els governs electoralment, alguna cosa que ha lligat amb la gestió de la pandèmia. Açò sí, ha recordat que en les anteriors andaluses ja va haver-hi un canvi del PSOE al PP i després van guanyar els socialistes a Espanya i altres regions.

Ha augurat a més que "es produiran molts canvis" davant les transformacions actuals, la dificultat provocada per la guerra d'Ucraïna i la inflació: "Quan hi ha incerteses, les societats han optat per l'estabilitat".