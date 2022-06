Robles (Compromís) destaca que "fins ara Oltra ha sigut una gran candidata" però rebutja "fer futuribles"

Sobre aquest tema, recorda que Fran Ferri, exportaveu en Les Corts que va deixar recentment el càrrec per a tornar a la seua carrera professional, era un síndic "molt consolidat i un dia va decidir marxar-se". "No sé què passarà d'ací a un any", ha afirmat.

Així ho ha indicat Robles en declaracions als mitjans aquest dilluns en Les Corts, on ha incidit que Compromís "és una força molt consolidada en el País Valencià" que "seguirà garantit els interessos dels valencians".

A més, ha manifestat que totes les persones que participen en un partit són "ferramentes del partit", que en les decisions hi ha un "vessant personal i una part col·lectiva" i ha assegurat que la coalició "mai defugirà del diàleg intern, respectuós i que cuide al projecte i a les persones".

Quant a la situació de la vicepresidenta, ha indicat que la justícia "ha de continuar el seu camí" i que Compromís "continuarà donant explicacions", i s'ha mostrat "segura" que es farà des de la "honradesa i la sinceritat".

Preguntada sobre les eleccions a Andalusia, Robles ha apuntat que cada territori "té la seua idiosincràsia" i que "la realitat a Andalusia és molt diferent" a la de la Comunitat Valenciana. "No podem extrapolar el que ha passat", ha agregat.

Sobre la candidatura de Compromís als pròxims comicis, ha assenyalat que la coalició és "una força valenciana d'estricta obediència valenciana" i ha remarcat la "voluntat de construir de manera conjunta". "Eixa serà la nostra línia sempre", ha agregat.