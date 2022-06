Compromís celebrarà aquest dimarts una executiva on "analitzarà" la situació d'Oltra i les "línies vermelles"

Així ho ha manifestat l'alcalde de València, Joan Ribó, en declaracions als mitjans abans de participar en la presentació de la candidatura de València Capital Verda Europea 2024.

El primer edil - que ha reiterat la seua opinió que Oltra no hauria de dimitir- ha defès l'acte de precampanya de Compromís celebrat aquest cap de setmana i en el qual es va expressar el suport a la vicepresidenta amb un caràcter festiu.

"Jo estava en eixa festa, si no m'haguera paregut oportuna no hauria anat. Pense que és un moment en el qual la companya Mónica Oltra està passant-ho mal i és important que tota la gent de Compromís li donem el nostre suport, està molt clar", ha asseverat.

Sobre l'executiva de demà i les possibles mesures que s'adopten, Ribó ha comentat que tal com ha parlat amb la pròpia Oltra, "és una decisió personal i col·lectiva". "No hi ha cap contradicció".

"Mónica ha sigut imprescindible i considere que és una persona imprescindible. Però això no evita -ha precisat- que es puguen prendre decisions en molts sentits, que demà, amb molta calma, analitzarem, mesurarem i prendrem". Per a l'alcalde de Compromís, són dos coses compatibles "el caràcter imprescindible d'Oltra, que no es contraposa amb determinades preses de decisió que analitzarem demà".

Preguntat per on creu que estan "les línies vermelles", el dirigent ha contestat: "Ja veurem, ho veurem demà".

"NO ÉS UNA SITUACIÓ AGRADABLE"

Quan se li ha plantejat si la imputació d'Oltra "desestabilitza" al govern, Ribó ha assenyalat que "Mónica Oltra imputada, evidentment, no és una situació agradable". "És una situació que fa pensar que hem d'estudiar la situació perquè una imputació, que està ocasionada per unes persones molt determinades i unes actuacions molt determinades, s'ha d'estudiar amb especificitat".

Ha reconegut que la investigació judicial ha sigut recolzada i decidida pel fiscal i els jutges, encara que l'acció judicial estiga impulsada per l'extrema dreta. "Està clar", ha admès per a postil·lar que Mónica Oltra ha de declarar el 6 de juliol davant els jutges i és "molt important".

Dit açò, ha matisat que parla d'estudiar "en tots els sentits" i que en l'executiva es parlarà d'altres temes, com els resultats de les eleccions en diferents llocs, la pujada de la llum o el "dopatge" del gas.

A Ribó també se li ha preguntat si està d'acord amb "l'amenaça" de la coportaveu de Compromís, Àgueda Micó, al president de la Generalitat, Ximo Puig, que si se cessa Oltra "suposaria una ruptura" del projecte del Botànic. Sobre aquest tema, el primer edil ha dit que ell treballa "a nivell municipal", que és el seu "territori".

Així mateix, ha assenyalat que hi ha "graus de llibertat i no és el mateix una cosa a nivell autonòmic que municipal". En aquest sentit, ha ressaltat que el pacte del Rialto en l'Ajuntament de València "funciona" i "només està condicionat pels paràmetres de la ciutat".