Puig demana una reflexió "personal i coral" sobre el futur d'Oltra i diu que es decidirà "més prompte que tard"

"No podem fallar a la societat valenciana, hem de posar per damunt de qualsevol cosa un projecte que ha aconseguit alçar la hipoteca reputacional de la Comunitat", ha declarat després d'un acte en el Centre Cultural La Nau davant la situació d'Oltra (Compromís) com investigada pel presumpte encobriment dels abusos sexuals del seu ex-marit a una menor tutelada.

Puig (PSPV) ha defès que toca reflexionar sobre aquesta imputació i ha recordat que el pacte del Botànic afecta a "molts actors" i és un acord "sobretot amb la societat valenciana". "Estem en eixe procés de reflexió coral, ho hem de fer amb serenitat i per descomptat partint de la presumpció d'innocència i, per descomptat, dels principis de defensa de l'estat de dret", ha agregat.

"NO ESTIC PER A FESTES"

A més, preguntat per si li va sorprendre el caràcter festiu de l'acte de tancament de files amb Oltra que va celebrar Compromís aquest dissabte, ha contestat: "No sé, no estic per a festes".

El president valencià ha insistit que "els temps en política són els que siguen necessaris" i en què "cadascun ha de fer una reflexió personal i després coral", encara que no ha concretat si té previst reunir-se amb ella.

"La reflexió sempre és un estat fonamental per a l'ésser humà, cadascun ha de fer la seua pròpia reflexió i després compartir-la amb tots els actors que han de decidir. Per descomptat, cadascun en l'àmbit de la seua responsabilitat ha de decidir. Ací em quede per hui, ja he dit el que volia dir fins avui", ha rematat.