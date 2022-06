Kiko Rivera pide a su madre sentarse para arreglar sus problemas económicos: "Si yo no puedo pagarla, pasará a mis hijos"

Kiko Rivera aún tiene mucho que hablar. Tras su distanciamiento con su hermano Fran, por la forma en la que habló de su madre, también ha tenido palabras para ella.

Aunque el DJ no está tan enfadado como antaño, no olvida que aún tiene problemas económicos por su culpa y estos le podrían repercutir en las personas que más quiere.

La muerte de su abuela, doña Ana, fue un punto de inflexión en su relación con Isabel Pantoja, pues acercaron posturas. Sin embargo, no todo era tan sencillo como olvidarse de lo que había pasado, pues el streamer no puede olvidar el "problemón" en el que está metido por ella.

"El tiempo pasa y me estoy planteando sentarme con mi madre, ver qué pasa", declaró a Lecturas en referencia a las deudas que tienen. "Ya no es solo para ella, me lo voy a comer yo".

"Va a haber una deuda de cerca de un millón y medio de euros más intereses. Y si yo no puedo pagarla, pasará a mis hijos", añadió, con gran pesar, pues eso es lo último que querría.

"No miré lo que firmaba porque mi tío Agustín me dijo que la hipoteca era para salvar a mi madre", justificó el DJ. "Que de repente te venga de sopetón semejante deuda... Lo que no voy a hacer es pagar millón y medio de euros, porque esto es de los dos".