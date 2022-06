La Generalitat adquireix 219 habitatges en el primer semestre de 2022 per un import de més de 12,5 milions

Sobre aquest tema, el responsable del departament, Héctor Illueca, ha expressat la seua satisfacció i ha manifestat que "només amb un parc públic de vivenda sòlid i suficient serem capaços de garantir el dret a l'habitatge a la ciutadania".

A més, ha destacat que gran part de les adquisicions s'han dut a terme a través de l'exercici del dret del tempteig i retracte, la qual cosa suposa "l'eficiència de la inversió en les àrees de major necessitat habitacional".

En concret, del total dels 219 immobles, 77 habitatges han sigut adquirides per compra directa per emergència habitacional, per un import de 6,1 milions. Mentre que 142 s'han mercat a través del dret d'adquisició preferent de tempteig i retracte, per un import de 6,5 milions d'euros.

D'aquestes 142, la compra de 131 s'ha efectuat a través de la direcció general de Vivenda i Regeneració Urbana i altres 11 les ha adquirit l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl( Evha).

Per la seua banda, el secretari autonòmic d'Habitatge i Funció Social, Alejandro Aguilar, ha explicat que "la incorporació al parc públic d'aquestes 219 vivendes permetrà dotar de solució habitacional a situacions d'especial vulnerabilitat a la Comunitat Valenciana.

La directora general d'Habitatge i Regeneració Urbana, Elena Azcárraga ha assenyalat que el preu mitjà de les vivendes adquirides ha sigut de 57.787,16 euros i ha destacat la compra de 5 edificis complets a Monòver, València, Gata de Gorgos, Montfort i Mareny de Barraquetes-Sueca.

ADQUISICIONS PER PROVÍNCIES

Per províncies, en la de València s'han adquirit 100 habitatges per un valor de 6.279.190 euros, de les quals destaquen les adquisicions a Montcada, amb 55 habitatges per un valor de 4.080.000 milions d'euros a través de compra directa per emergència habitacional; en Mareny de Barraquetes-Sueca, amb 19 habitatges per un import de 1.071.606,05 euros; València, amb 12 habitatges per un import de 541.525,95 euros; 7 habitatges a Sagunt per un import de 258.058 euros, i 4 habitatges a Torrent, per un valor de 184.000 euros.

A la província d'Alacant han sigut 104 els habitatges adquirits, per un import de 5.579.418,50 euros: 22 habitatges en Callosa del Segures per compra directa per emergència habitacional, per un import de 2.023.794,23 euros; Monòver, amb 35 habitatges per un import de 1.721.823,05 euros; Gata de Gorgos, amb 12 habitatges per un import de 702.084,76 euros, i 8 habitatges a Montfort, per un import de 200.000 euros.

A la província de Castelló, s'han mercat 15 vivendes per un import de 796.780,02 euros, destacant les 9 habitatges de Moncofa per un import de 394.656,76 euros; 2 habitatges a Castelló de la Plana, per un import de 142.780 euros, i 2 habitatges a Almassora, per un import de 113.173,26 euros.