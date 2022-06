Filmin, Warner Bros, TVE i televisions autonòmiques, entre els assistents a Promercat-València Film Market

Promercat és un mercat audiovisual professional especialitzat en la coproducció i dirigit el sector audiovisual valencià. L'objectiu és generar un mercat en el qual puguen coincidir productores que busquen o ofereixen projectes de coproducció. També és important que els productors valencians puguen coproducir pel·lícules procedents d'altres territoris, explica la Conselleria de Cultura en un comunicat.

La cita compta amb la col·laboració de l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC); la Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual (AVAV); Málaga Festival Industry Zone (MAFIZ); Productors Audiovisuals Valencians (PAV); Associació Valenciana d'Empreses de Producció Audiovisual i Productors Independents (AVANT); Asociación Valenciana de Productores Independientes (AVAPI); Asociación Valenciana de Empresas y Productoras de Animación (AVEPA); Asociación Alicante Audiovisual (AAA); Productores Audiovisuals de les Illes Balears (APAIB); Productores Audiovisuales Federados (PROA); Productors Audiovisuals de Catalunya (PAC); Adapta Market, i la Associació d'Actors i Actrius Professionals Valencians (AAPV).

El dimecres 29 de juny, tindran lloc les sessions de treball de Promercat Valencià, que està dedicat a les produccions audiovisuals que busquen la coproducció en valencià. En aquestes sessions participen productores i professionals de l'àmbit lingüístic valencià, així com representants de les respectives televisions públiques.

Dins del programa tenen lloc els Pitch dels dotze projectes de ficció, tant llargmetratges com a sèries, minisèries i telefilmes, així com d'animació, en versió original en valencià.

Dels deu projectes de llargmetratges de ficció, tres són de Barcelona i un de Mallorca: Nuria Velasco i Daniel M. Caneiro presenten 'Amics per sempre' d'Alvocat & Carabassa i Lastcrit (Barcelona); Oriol Maymó i Ana Inés Fernández presenten 'Mario' de Corte y Confección (Barcelona); Alba Forn presenta 'Quan aterraràs?' de Vivir para ver (Barcelona), i Luis Ortas presenta 'Fantasmata' de Cinètica Produccions (Mallorca).

Quant als sis projectes valencians de llargmetratges de ficció, Pau Colomina, Marco Lledó i David Pascual presenten 'Animals irrecuperables' de Pegatum Transmèdia (València); Sandra Ferrús, Pepe Andreu i Rafa Molés presenten 'Cap de furó' de Suica Films (València), i Paloma Mora i Gabi Ochoa presenten 'Nena' de TV ON (València).

El dijous 30 de juny, es desenvoluparan les sessions de treball de Promercat Estatal, dedicat a les produccions audiovisuals que busquen la coproducció en l'àmbit estatal. Està dirigit projectes de llargmetratges de ficció per a cinema o televisió.

Per a Promercat Estatal s'han seleccionat 12 projectes de llargmetratge de ficció procedents de València, Barcelona, Màlaga, Santander i Sevilla. Els projectes valencians són sis: Paloma Mora presenta 'Amateurs' de TV ON (València); Alberto Evangelio i Javier Abinzano presenten 'Desconectada' de Beniwood (València), i Laura Muñoz, Almudena Verdés, Enrique F. Guzmán i Eva García presenten 'Kokoro' de Silence Comunicació (València).

Per la seua banda, Borja Aracil, Guillermo Polo i Javier Polo presenten 'Pequeños calvarios' de Los Hermanos Polo (València); María Hermosín, Alicia Rodríguez, Victoria Avinyó i Ennisay Hayoum presenten 'Eterno otoño' d'Atria Not Alone (València), i Nakarey Fernández i Javier Amann presenten 'Solo fútbol' de Pegatum Transmedia (València).

Quant als projectes procedents d'altres comunitats, Clara Santaolaya i Norma Velásquez presenten 'Alegre i olé' de Batiak Films (Madrid); Toñi Martín i José Carlos Conde presenten 'Antonia' d'AV2Mitjana (Màlaga); Oriol Marcos i Tiffany Ruoz presenten 'Campamento Garra de Oso' de Set Màgic (Barcelona); Alberto Díaz presenta 'Eco' de Mordisco Films (Santander); Víctor I.D. Somoza presenta 'Los años fríos' de Zampanò i de Tasca Fina (Madrid), i Guillermo Rojas i Jorge Vañó presenten 'Solos en la noche' de Summer Films (Sevilla).

ANIMACIÓ VALENCIANA

Enguany, Promercat presta especial atenció als projectes valencians d'animació que busquen acords de coproducció, distribució i vendes nacionals o internacionals. Per a açò, s'han organitzat reunions amb empreses productores, distribuïdores i exhibidores en les quals participen quatre sèries valencianes d'animació.

En aquestes reunions participen Álvaro García González per 'Colorics' d'Hampa Studio (València); Jesús Martínez Tormo i Julia Jara Godoy per 'Temps i fets' de Somnis (València); Paloma Mora per 'El trazo crítico' de TV ON (València), i Leticia Montalvà per 'The Inner Life' de Pangur Animation (València).

Finalment, el divendres 1 de juliol està reservat per als Pitch i les reunions One to One que organitzen l'EDAV i la Fundació SGAE, que s'integren com a novetat en aquest fòrum.