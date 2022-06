Carme Teatre reflexiona sobre la relació entre cultura i drets amb l'estrena de 'El último escritor'

L'espectacle, d'Entre4paredes Producciones, està dirigit per José Torres i Irene González, qui, a més, ho ha escrit, i compta amb Jerónimo Cornelles com coach escènic.

Bruno, interpretat per José Torres, és l'únic escriptor de teatre viu. Un artista excèntric, masclista i narcisista, aparentment segur de si mateix però al mateix temps vulnerable, que intenta fugir dels seus fantasmes refugiant-se en la seua addicció pel whisky.

Per la seua banda, Adela, interpretada per Irene González, és l'assistent de l'escriptor, la seua mà dreta, una dona una miqueta aspra, que intenta per tots els mitjans que l'escriptor acabe la que podria ser la seua obra definitiva.

La peça -que té un gir final "que no deixarà indiferent al públic"- posa al descobert la fràgil situació de la cultura, sobretot del sector teatral i el retorn al ferri patriarcat que, si ens descurem com a societat, podria estar de nou molt a la vora, expliquen els responsables de la producció en un comunicat.

