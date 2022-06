La vivienda propia es para la mayoría de los españoles uno de sus bienes más apreciados. Por eso, es importante tener la tranquilidad de que ante cualquier imprevisto que pueda suceder en una casa (gotera, rotura de cristales, robo...) se dispone de un buen seguro de hogar.

Prueba de ello, es que el 93% de los propietarios españoles tiene contratado un seguro de hogar en España, aunque la mayoría lo haya usado solo entre una y dos veces en los últimos cuatro años (46%) frente al casi 34% que no lo ha utilizado nunca en el mismo periodo.

Son datos que revela la primer encuesta sobre hábitos de consumo del seguro en España de la insurtech Lovys, que precisa que los propietarios que no han usado nunca en los últimos cuatro años su póliza de hogar, son mayoritariamente personas residentes en el norte del país y las que no tienen una vivienda en alquiler.

"Muchos de los asegurados no usan su seguro porque no saben exactamente qué les cubre o no. Por ejemplo, no saben que algunos tienen coberturas tan prácticas como el derecho al reembolso de los gastos de contratación de una cuidadora en caso de enfermedad de un hijo mientras se está teletrabajando en casa o algo tan simple como asistencia informática gratuita", explica Joao Cardoso, CEO y fundador de Lovys.

El documento señala además que casi la mitad de los propietarios españoles tienen contratado un seguro de hogar básico (48,20%), que uno de cada tres posee una póliza a todo riesgo (33,05%) y que cerca del 10% tiene un seguro de impago de alquiler (9,62%).

El precio y rapidez, factores más valorados

Por otra parte, la encuesta indica que el atributo principal que ha hecho o haría contratar a los españoles un seguro de hogar de este tipo es el precio adecuado a las coberturas (60,68%), seguido de la rapidez en las reparaciones (53,19%), la facilidad de la gestión de siniestros (50,20%) o las amplias coberturas (47,80%).

Por su parte, a la hora de comunicarse con el seguro, los españoles prefieren la vía telefónica (60,11%) por delante del canal online -web y móvil- (19,77%) y el presencial (19,20%). La encuesta precisa que prefieren el teléfono para comunicarse con su compañía en mayor medida las mujeres, mientras que las personas que no trabajan, las residentes en pequeños municipios y aquellos con estudios básicos o medios, eligen de forma preferente la comunicación presencial.