'Supervivientes' expulsa a su concursante menos querido y deja al 'parásito' más longevo

Supervivientes vivió este domingo una nueva expulsión definitiva. La batalla estaba entre dos, Marta Peñate o Anuar Beno, cuñado de Isa Pantoja. Finalmente, y como apuntaban todas las quinielas, la audiencia decidió que fuera este último quien abandone la aventura para siempre.

Anuar, que ha llegado muy lejos en el concurso, no ha recibido el apoyo del público en los momentos decisivos. En su primera nominación fue el menos apoyado, y, ya convertido en parásito, tampoco se ha conseguido salvar. El hermano de Asraf ha tenido grandes broncas con algunos de los concursantes más mayores, como Juan Muñoz y Ana Luque, y ha desatado muchas críticas en redes sociales y entre la audiencia, que, en cuanto han visto la oportunidad de expulsarle, lo han hecho.

Eso sí, tuvo una despedida dulce, ya que pudo llevarse bien los últimos días con Marta, que se está convirtiendo en la 'parárito' más longeva.

"Marta se merece quedarse para seguir entreteniéndonos a todos y sacar sonrisas en casa, que se le da muy bien", le dijo a su compañera, unas palabras que emocionaron a la canaria.

Ella, por su parte, le dedicó un mensaje cariñoso al nuevo expulsado, el séptimo de la edición: "Me alegro de haber convivido contigo estos días, me has caído muy bien. Gracias".

Además, Anuar recibió en directo la llamada de su hermano, Asraf. "La que has liado, has hecho un concursazo. Como superviviente has sido un diez, alguna palabra que otra no me ha gustado, pero lo has hecho genial. Estoy muy orgulloso de ti", le dedicó el novio de Isa P a su hermano pequeño.