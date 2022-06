José Antonio Avilés enfurece a Emma García al contar su momento sexual más íntimo en 'Supervivientes': "¿De verdad era necesario?"

Este fin de semana, se produjo en Viva la vida un nuevo encontronazo entre su presentadora, Emma García, y uno de los colaboradores del programa, José Antonio Avilés.

Todo se ocurrió durante el bloque donde se repasa la actualidad de Supervivientes, el reality extremo que actualmente ocupa la parrilla de Telecinco. Hablando de la relación entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira, Ana María Aldón opinó: "Allí no tienes ganas de nada, eso es imposible. Yo creo que ahí en general se les baja las ganas de todo a todo el mundo".

Avilés, que no estaba de acuerdo, replicó: "Yo no sé si esto lo puedo decir... Bueno sí. Educadamente. Hay veces en las que tú tienes hasta eyaculaciones sin ser consciente en la isla. No es broma", narró el tertuliano.

Unas palabras que provocaron la indignación de Emma García. "¿De verdad es necesario? ¿Esto es necesario? ¿Alguien te ha preguntado por tus momentos íntimos?", interrumpió la presentadora, con ira.

Aunque Avilés intentó explicarse, Emma, enfurecida, no estaba ya para muchos argumentos: "Avilés, que no es necesario. Es más, es que no nos importa", intentó zanjar.