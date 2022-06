El Centro de Transfusión pide a los madrileños que vayan a donar sangre ante un importante descenso de las reservas

El Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid ha pedido a los madrileños que vayan a donar después de que las donaciones de sangre descendieran este viernes de manera importante, solo 804, que se suman a las 3.983 realizadas hasta el momento en esta Semana de la Donación de Sangre, convocada del 13 al 19 de junio.

En total, son 4.787 la donaciones alcanzadas en lo que va de semana. El Centro ha recordado que el objetivo de esta iniciativa es 7.000 donaciones en total, con el fin de reforzar las reservas y hacer así frente "con cierta tranquilidad" a las necesidades hospitalarias del verano, según ha informado en un comunicado.

La directora gerente del Centro de Transfusión, Luisa Barea, ha pedido a los madrileños que no lo hayan hecho que se acerquen a donar a cualquiera de los hospitales habilitados. "Aún quedan dos días para conseguir esas 7.000 bolsas que nos ayuden a reforzar el stock. Pedimos a los madrileños que nos ayuden, que vayan a donar sangre. Son solo 15 minutos, no nos cuesta nada y la sangre es un medicamento fundamental en los hospitales, uno de los más importantes y más usados. Tenemos que asegurar que no falte", ha trasladado.

Los madrileños que lo deseen pueden donar en 19 hospitales abiertos, 17 de ellos durante todo el día desde las 9 a las 20 horas de forma ininterrumpida, entre ellos todos los grandes hospitales de Madrid: Marañón, Clínico, La Paz, Puerta de Hierro-Majadahonda, Ramón y Cajal, 12 de Octubre, Princesa y Fundación Jiménez Díaz.

Además, se puede donar en los hospitales de Príncipe de Asturias, Hospital de Getafe, Hospital de Móstoles, Fundación H. de Alcorcón, H. de Fuenlabrada, H. del Henares, H. Infanta Sofía, Infanta Elena y H. Severo Ochoa, junto al Rey Juan Carlos hasta las 14 horas y el de Torrejón hasta las 15 horas.

Pueden hacerlo de la misma forma en las unidades móviles que estarán en Madrid, dos en los Centros Comerciales de La Gavia y Plenilunio, otra en Moratalaz, otra en Las Suertes y otra en San Martín de la Vega. A estos se suma el Centro de Transfusión en Valdebernardo abierto de 9 a 20 horas.