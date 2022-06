Las aplaudidas palabras de Ana María Aldón tras ser mencionada en la nueva docuserie de Rocío Carrasco

Este viernes, Telecinco ha emitido los dos episodios 0 y 1 de la nueva docuserie de Rocío Carrasco, En el nombre de Rocío, en el que no tardó en mencionar a la actual esposa del torero José Ortega Cano, Ana María Aldón.

La heredera universal de Rocío Jurado cuenta en este documental cómo se fraguó la carrera de la artista y quién influyó en ella, como su hermano, Amador Mohedano. Asimismo, el nombre de Ana María Aldón aparece a los pocos minutos de la docuserie, en la que Carrasco la excluye de cualquier conflicto con el resto de la familia.

En este sentido, la hija de Rocío Jurado ha hablado de la colaboradora de Viva la vida con actitud cariñosa, y ha dicho que "ella no tiene nada que ver, la dejo fuera de esto".

El programa presentado por Emma García se ha hecho eco de estas palabras para preguntarle a Aldón qué le parecía lo que pensaba Rocío Carrasco de ella.

La colaboradora ha agradecido la opinión de Rocío Carrasco y le ha dado la razón en lo que ha dicho: "Me parece coherente, porque es la realidad (...). Yo no tengo nada que ver en todo esto, ella ha contado su verdad, que es lo que tiene que hacer", se ha referido.

Sin embargo, respecto al retrato que Carrasco ha realizado en la docuserie de los miembros de su familia, a quienes califica de "jauría", Aldón ha tratado de desmarcarse. "En el trato que yo he tenido con esa parte de la familia de mi marido no he tenido ningún problema, no tengo ese concepto de ellos, en eso no puedo coincidir con Rocío porque yo no he vivido lo mismo que ella", ha valorado.

Asimismo, la presentadora también ha querido saber cómo se había tomado Ortega Cano las declaraciones de Rocío Carrasco en las que ha asegurado que su madre, Rocío Jurado, murió enamorada de Pedro Carrasco. En este punto, Aldón ha sido muy contundente y ha dado una respuesta muy aplaudida por sus compañeras.

"Pues lo mismo podría preguntar yo, qué cómo se va a tomar mi hijo, en el futuro, que su padre haya dicho públicamente que el gran amor de su vida había sido Rocío Jurado", ha respondido. "Tienes toda la razón", le ha aplaudido entonces Terelu Campos.