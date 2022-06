Las directoras Mijke De Jong y Roser Corella, ganadoras de la Sección Oficial de largometrajes del Humans Fest

El acto ha tenido lugar en la noche del sábado 18 de junio en el MuVIM, donde se han reunido cerca de 200 personas del ámbito cultural y social para acompañar la entrega de los galardones, ha indicado la organización del festival en un comunicado.

Mijke De Jong ha participado en Humans Fest con ALong the way, que narra la historia de dos hermanas afganas de 19 años, que pierden a su familia en la frontera entre Turquía e Irán y, a partir de ahí, se enfrentan a duras decisiones.

"He querido retratar su historia como personas migrantes, pero también como jóvenes sencillamente, con sus aspiraciones y sus dudas, como lo hemos sido todas y todos, para que podamos identificarnos con ellas y empatizar mejor", explica De Jong, quien no ha podido estar presente esta noche por encontrarse inmersa en un proceso de casting para su próximo trabajo.

En concreto, el jurado de esta categoría ha destacado la propuesta de De Jong "por su estructura narrativa, que combina elementos documentales con una historia de ficción; por la construcción de personajes, interpretados por actores y actrices no profesionales que, en muchos casos, recrean situaciones que han vivido personalmente, y por los valores que transmite, relacionados con la situación crítica por la que atraviesa la población migrante".

De Jong, de origen holandés, ha sido multipremiada como directora, guionista y productora, cuenta con más de 20 películas en su currículum y es especialmente conocida por largometrajes como Bluebird (2004), Frailer (2014), Layla M. (2016) y God Only Knows (2019).

Por su parte, Roser Corella, que actualmente reside en Berlín, tampoco ha podido asistir por motivos laborales. En Humans Fest, ha proyectado Room without a view, un documental que aborda la esclavitud de las trabajadores domésticas extranjeras en el Líbano, una situación que pone de manifiesto cómo el capitalismo intersecciona con el género, la clase y el origen de las personas.

"Me gustaría agradecer al festival crear un espacio de debate en torno a las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar y los cuidados no solo en el Líbano, sino también en España", afirma la directora.

Corella comenzó su carrera como periodista para la televisión catalana, pero su interés por las historias humanas detrás de los problemas globales la impulsó a autoproducirse en el campo documental, donde ha despuntado. De hecho, sus trabajos Machine man (2011), Prisoners of Kanun (2014) o Grab and run (2017) se han proyectado en todo el mundo.

SECCIÓN OFICIAL DE CORTOMETRAJES

El premio a Mejor Cortometraje de Ficción ha recaído en Toutes les nuits, dirigido por Latifa Saïd. "Abordar el complejo universo de las migraciones en clave femenina, adentrarse en los conflictos de las mujeres migrantes que se ven obligadas a ejercer la prostitución e incorporar la dificultad de la conciliación" han sido aspectos determinantes para el jurado.

Por otro lado, Espejismos, de Alfonso Palazón, ha sido el Mejor Cortometraje Documental. Se trata de un trabajo que recoge el testimonio de varias personas refugiadas, que hablan sobre su situación, sus proyectos no cumplidos y sus sueños.

RECONOCIMIENTOS EN CLAVE VALENCIANA

La Sección Oficial de Humans Fest incluye dos premios para creaciones valencianas. Así, el premio a Mejor Cortometraje Valenciano se ha otorgado a Ecoutez-Moi, de Paula Armijo, "por la intensidad de un testimonio real que demuestra la dureza que viven muchas mujeres en la sombra, sin futuro ni presente, sin esperanzas; y por todas aquellas abusadas y maltratadas.

Por su parte, el Mejor Guion de Cortometraje Valenciano ha sido para Mesa para 3, de Álvaro G. Company y Meka Ribera, un trabajo que denuncia el egoísmo humano y la mala distribución de los recursos desde la sátira.

EL RECONOCIMIENTO AL TALENTO MÁS JOVEN

Tradicionalmente, Humans Fest ha tenido la sección '1 minuto, 1 derecho'. Dado que el eje temático de 2022 ha sido migraciones y refugio, la organización del festival ha planteado la categoría '1 minuto, 1 frontera', en la que ha participado el alumnado de Comenius Centre Educatiu.

Entre todas las propuestas recibidas, que se han ido proyectando antes de cada pase de Sección Oficial, el público del festival ha decidido mediante votación popular que el premio sea para Mentiras piadosas, de Mario Lledó Climent.

MENCIONES ESPECIALES

Este año, tres trabajos de diferentes categorías han recibido menciones especiales. Así, el cortometraje valenciano La butaca de la puta, de Mar Navarro, ha sido reconocido "por la puesta en escena, la complejidad del tema y la sororidad entre mujeres en un entorno hostil a ellas mismas".

Asimismo, el jurado ha valorado el cortometraje de ficción Casablanca para volver, de Pedro Sara, "por ofrecer un mensaje integrador sobre las relaciones entre personas independientemente de su procedencia"; y el largometraje documental Paralelo 35º 50', de Sergio Rodrigo Ruiz, "por recordarnos que el gobierno español debe velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos y las normas internacionales de asilo y refugio".

El jurado de la XIII edición de Humans Fest ha estado formado por 20 profesionales del ámbito cinematográfico y social: Lina Badenes, Eduardo Guillot, Angela Nzambi, Fran Ruvira, Laura Garcia Andreu, Raúl Riebenbauer, Eileen Truax, Javier Vilalta, Asaari Bibang, Rosana Pastor, Lucila Roal, Freddy Mas, Déborah Ekoka, Miquel Ramos, Elena Belenguer, Paloma Chen, Giovanna Ribes, Elena Escura, Juanjo Moscardó y Ana Ramón Rubio.

CRECIMIENTO "CUALITATIVO Y CUANTITATIVO"

Humans Fest ha proyectado más de 60 películas y documentales en su XIII edición, que se ha celebrado del 9 al 18 de junio. Además, en estos diez días se han celebrado múltiples actividades en las que han colaborado 30 entidades sociales y han participado un total de 55 activistas.

Asimismo, el festival ha completado su programación con una exposición de fotoperiodismo contra los discursos del odio, un trabajo realizado por Ruido Photo y Revista 5W. Entre las novedades de este año han destacado también,las sesiones gratuitas "a la fresca" que se han organizado para la ciudadanía en los barrios de Patraix, Nazaret y Orriols.

El festival Humans Fest, organizado por Fundación por la Justicia desde 2009, ha realizado su XIII edición gracias al apoyo de la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de València, la Diputación de Valencia y Caixa Popular, así como un amplio equipo de personas voluntarias. À Punt, la radiotelevisión autonómica valenciana, es el medio oficial del festival.