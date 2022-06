Camilla Parker-Bowles revela su adicción más secreta

Camilla Parker, la duquesa de Cornualles, cumplirá en menos de un mes los 75 años. Con este motivo, la esposa del príncipe Carlos de Inglaterra ha concedido una entrevista a la revista Vogue en la que, entre otras cosas, revela cuál es su adicción más secreta.

Y es que la que será esposa del próximo rey de Inglaterra es una adicta al Wordle, el juego online en el que cada día hay que adivinar una palabra en la menor cantidad de intentos posible.

Camilla compara sus puntuaciones en el juego todos los días con su nieta a través de mensajes de texto. "Me envía un mensaje de texto para decirme 'lo he hecho en tres'. Y digo 'Lo siento, lo he hecho en dos hoy'. Es muy satisfactorio cuando te dice lo brillante que eres", dice la duquesa.

Además de su adicción al Wordle, Camilla contó otras intimidades de su vida diaria, como los problemas que tiene para compartir tiempo con su marido: "A veces es como si los barcos pasaran en la noche, pero siempre nos sentamos juntos y tomamos una taza de té y discutimos el día".

"Lo mejor es que nos sentamos y leemos nuestros libros en diferentes rincones de la misma habitación. Es muy relajante porque sabes que no tienes que entablar una conversación. Solo sentarse y estar juntos", dijo Camilla.

También contó cómo la reacción pública negativa a su relación con el príncipe de Gales no fue fácil, y agregó: "Fui examinada durante tanto tiempo que solo tienes que encontrar una manera de vivir con eso".