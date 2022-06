Oltra se emociona ante su partido tras su imputación: "Jamás me he apartado de los valores de honestidad"

La imputación de la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, por el presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada ha marcado el acto celebrado este sábado en Valencia por Compromís, donde la formación ha cerrado filas en torno a la dirigente, mientras esta se ha emocionado visiblemente en su intervención.

Oltra, encargada de cerrar el acto, ha iniciado su intervención muy emocionada, con unas palabras dirigidas a su madre, a su hermano y a sus hijos, a raíz de su situación judicial: "Jamás me he apartado de los valores de integridad, de honestidad y de honradez que me enseñasteis en casa", ha dicho con la voz quebrada.

"Lo más importante cada día es que os reconozcáis de la manera de la que os hemos educado en casa y que vayáis con la cara bien alta", ha añadido Oltra en un mensaje dirigido a sus hijos.

Las palabras de Oltra han arrancado los aplausos de los presentes en el acto del partido. Tras ello, la también consellera de Igualdad ha agradecido a la militancia "el cariño" recibido en las últimas horas tras conocerse su imputación y ha asegurado que "no es un tema personal, sino colectivo y político". "Y solo por eso aquí me tenéis dempeus (de pie)", ha agregado.

La dirigente valenciana ha criticado asimismo, en relación con su imputación, el mensaje "peligroso" que se está trasladando a la sociedad de que "todo es punible" y alguien "tiene que pagarlo con la cárcel", ya que a su juicio "rompe" el lazo de comunicación de los responsables políticos con el ciudadano y crea una sociedad "odiosa".

En su intervención, Oltra también ha reivindicado el trabajo de Compromís en el desarrollo de las políticas del Gobierno valenciano y ha remarcado: "Nos lo estamos jugando. El Botànic no es Botànic si no está Compromís. El Botànic sin Compromís es García-Page. Esto es lo que hay", ha alertado. Y a los militantes de Compromís les ha dicho: "Me tenéis aquí para ganar el tercer Botànic".

Para Oltra, el "problema" de la extrema derecha en España "no es un problema de un partido de tres letras -en alusión a Vox-, sino de hegemonía cultural, y esas son las batallas que se están librando". Frente a ello, ha defendido que "nosotros somos más y ellos muy pocos" y ha rechazado la "guerra sucia en los tribunales".

Cierre de filas

La imputación de Oltra ha provocado además un cierre de filas en los principales dirigentes de la formación, como el alcalde de Valencia, Joan Ribó, o el diputado en el Congreso Joan Baldoví, quien ha advertido de que "si tocan a una nos tocan a todos", en referencia al apoyo unánime del partido a Oltra.

Baldoví ha recordado que las 54 querellas presentadas contra Compromís se han sustanciado en absoluciones, y ha afirmado: "Pongo la mano en el fuego por Mónica".

Respecto las declaraciones del president de la Generalitat, Ximo Puig, quien este viernes señaló, tras la decisión de la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad de no dimitir, que ahora es "un tiempo de reflexionar y de tomar decisiones", Baldoví ha manifestado que "reflexionar siempre" y "decisiones unilaterales ni una".