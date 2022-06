La carta de la albacea de Rocío Jurado en la que deja en evidencia a Amador Mohedano

Ana Iglesias:“tus tíos se creían que se estaba repartiendo los bienes de la herencia de una madre, no de una hermana”. Rocío:“mi madre sabía que si fallece y a la jauría no la deja bien servida me iban a comer y ella no lo quería. No lo pudo evitar,quieren más” #EnElNombreDeRocio pic.twitter.com/1vIM2W15R5