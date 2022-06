Jorge Javier Vázquez presentó este viernes el Deluxe dedicado a los dos primeros capítulos de En el nombre de Rocío, la nueva docuserie de Rocío Carrasco. Hacia el final de la noche, y con Carrasco en plató, reflexionó sobre algo que podría ocurrir muy pronto.

Según apuntó, el plató del programa era el mismo de Supervivientes, es decir, el formato que en 2021 ganó Olga Moreno, protagonizando un polémico momento en el que, tras saberse ganadora, besó al hijo de Rocío Carrasco, David Flores, en la boca.

Entre expresiones de extrañeza por parte de los allí presentes, Jorge Javier Vázquez apuntó que sería Moreno la encargada de entregarle el cheque al ganador de este año, como es habitual en el formato.

JJ a Olga: “no sé qué pasará en la final de Supervivientes cuando la ganadora del año pasado que me ha vetado tenga que entregar el sobre a la señora o señor que gane. Yo de mi plató no me muevo”



Diloooo #EnElNombreDeRocio pic.twitter.com/WxDFunC9wt — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) June 17, 2022

Según dio a entender, este año se trataría de un momento especialmente incómodo, pues Moreno no querría coincidir con él. De hecho, pareció que lo tiene vetado en los platós, tal y como se ha comentado en muchas ocasiones sobre Rocío Flores. Ante la duda, el presentador dejó claro que no estaba dispuesto a abandonar el plató.

"Yo de mi plató no me muevo. Veremos qué pasa en la final, pero, ¡yo de mi plató no me muevo", aseveró. Entonces, los colaboradores comenzaron a bromear sobre la manera en la que Moreno entregaría el trofeo para evitar verlo. ¡Con un bizum!, dijo Charo Vega, entre risas. De momento, tanto Olga Moreno como Rocío Flores suelen ir a las galas de los domingos, presentadas por Ion Aramendi. Además, Rocío Flores colabora en El programa de AR y Ya son las ocho.