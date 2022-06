Así ha cambiado Ares, el chico de 'pim pam, toma lacasitos', 10 años después: "Ese día nos pusimos como atunes"

El programa de televisión Callejeros, que se emitía en la cadena Cuatro, dio imágenes inolvidables captadas por los reporteros por las calles de España. Algunas consiguieron hacerse virales.

Una de ellas fue la de un joven que fue captado en una prueba de alcoholemia, con sus sentidos claramente alterados por el consumo de alcohol y alguna otra sustancia.

El joven, cuyo nombre es Ares se hizo famoso hace 10 años por cómo dijo "pim, pam, toma lacasitos", así como añadir "viva España, viva el Rey, viva el orden y la ley" ante los agentes de la Guardia Civil. Pero ahora, ha reaparecido.

Ha sido entrevistado en el canal de YouTube de Michelin, la multinacional francesa de fabricación de neumáticos, en el que se difunden vídeos sobre seguridad vial y prevención de los accidentes de tráfico.

Con una imagen muy cambiada, casi irreconocible, Ares explica qué ocurrió aquel día cuando fue captado por las cámaras de Cuatro: "Fuimos una noche de fiesta, una de tantas, y nos pusimos como atunes".

"Al salir de la discoteca nos estaban esperando y yo me vine arriba. Me puse a hacer el payaso por ahí. Ese no soy yo, ese es el lacasitos", dijo el joven. "Si volviera atrás, no lo haría", confiesa el joven, que ahora trabaja como albañil.