Toni Mayor deixarà la presidència d'Hosbec la pròxima tardor després de 14 anys

Entre les autoritats assistents han estat l'Alcalde de Benidorm, Toni Pérez, el president de la Diputació d'Alacant, Carlos Mazón, el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer o la vicealcaldesa d'Alacant, Mari Carmen Sánchez, segons ha informat un comunicat de l'entitat.

La primera part de l'Assemblea General s'ha dedicat a l'aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2021 que s'ha saldat amb un resultat positiu de 78.000 euros després d'haver executat 1,81 milions de despeses i 1,89 milions d'ingressos. Les despeses ordinàries ascendeixen a un poc més de 580.000 euros, els ingressos ordinaris per quotes i per servicis propis de l'Associació superen els 640.000 euros.

El pressupost per a 2022 supera per primera vegada els 2 milions d'euros i de nou es garanteix la independència amb els ingressos per quotes i servicis que cobreixen totes les despeses ordinàris de l'Associació.

A més, la previsió d'ingressos s'eleva de manera important pel creixement experimentat en nombre de socis: ja són 308 empreses i s'han superat per primera vegada en la història les 100.000 places associades.

Sobre aquest tema, Hosbec ha assenyalat que és la segona associació més representativa en nombre de places associades de tota Espanya, superada només per l'Associació de Cadenes Hoteleres de Balears que compta amb 102.000 places.

La part més institucional de l'Assemblea s'ha iniciat amb la presentació de l'informe de previsions turístiques realitzat pel Departament d'Estudis de CaixaBank. Segons aquest informe, els indicadors de demanda seguixen apuntant a una recuperació forta en 2022, però els preus suposaran un fre al turisme domèstic encara que el turisme internacional serà menys sensible a la seua alça.

A més s'espera que, malgrat la translació a preus, els marges es puguen veure molt pressionats, sobretot a partir del segon semestre de l'any. Per açò, malgrat aquestes dades de previsions, el sector està "molt preocupat" per com s'estan estrenyent els marges deguts als alts costos de producció que estan alterant des de fa mesos l'estructura econòmica turística.

D'aquesta manera, Hosbec ha presentat un manifest per a demanar "enèrgicament" la retirada de la proposició de llei que pretén implantar la taxa turística a la Comunitat Valenciana.

"La nostra generació no ha conegut una inflació tan gran i tan imprevisible com la qual ens està colpejant des de finals de 2021", ha dit Mayor, qui ha recordat com "durant els dos anys de paràlisi turística per la Covid hem escoltat com alguns polítics, economistes i tertulians es dedicaven a vaticinar que calia canviar turisme per indústria".

Al seu juí, "el turisme és el sector més intemporal juntament amb l'alimentació en aquesta globalitat econòmica. I la pandèmia ha reforçat encara més aquesta certesa i ens ha ensenyat que no es pot demonizar ni qüestionar a cap dels pilars empresarials de la nostra economia".

Mayor ha valorat la "valentia" de molts empresaris "que no ens hem deixat abatre per una pandèmia i que hem invertit desenes de milions d'euros a transformar producte" mentre que l'embull de burocràcia i indefinició ens està privant del mannà dels Fons Europeus".

El president ha tornat a reclamar un 'Perte' per a reforma d'establiments i un altre per a actualització de municipis turístics madurs com "dos línies d'actuació clares, directes i verdaderament transformadores".

L'infrafinançament i la falta d'inversió de l'Estat a la Comunitat Valenciana "és una aixecada de camisa que ni tan sols es compensada amb infraestructures de connexió estratègiques com és l'ampliació del bypass d'Alacant i una solució al col·lapse que s'aveïna amb una AP7 liberalitzada que cada vegada suporta més trànsit i que ja és un coll de botella important per a la mobilitat".

Finalment, Mayor, que va ser triat president d'Hosbec en 2008, ha anunciat que durant la tardor presentarà la seua dimissió per a obrir un nou procés electoral per a la seua substitució en el càrrec que ha ocupat durant els últims 14 anys.