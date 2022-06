Sálvame mostró los primeros 10 minutos de la docuserie En el nombre de Rocío en exclusiva, y ya ha habido varias reacciones. La primera, la de Amador Mohedano, el hermano de Rocío Jurado. José Antonio León, reportero de Sálvame, ha conseguido hablar con él.

"Amador me ha dicho que quiere verlo todo. Está observando, aprendiendo. Él va a hablar, pero cuando él quiera, con sus condiciones, cuando él decida hablar. Lo está viendo todo, está apuntando todo lo que se está diciendo de él", ha desvelado el periodista.

Pero no solo ha hablado Amador, sino también Pili Grande, la que fuera asistente de Rocío Jurado. Y lo ha hecho, precisamente, para cargar contra el propio Amador Mohedano.

"Su hermano no tenía ni puñetera idea de nada. El hermano estuvo con otros artistas gracias a ella, pero no duró nada. Con su hermana él ha estado 30 años, pero ha estado en carga y descarga, sonido, luces, pero de manager no", ha denunciado.

"El hermano empezó a hacer pifias, y ella al final le tuvo que coger. A ella no había que ofrecerla, a ella la buscaban para cantar. Él como manager malísimo. La prueba está que desde que Rocío murió, ahí está él, viviendo del cuento", ha zanjado.