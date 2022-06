L'espera per a sotmetre's a una intervenció quirúrgica a la Comunitat se situa en 89 dies, sis menys que a l'abril

La reducció en el temps d'espera per a entrar a quiròfan s'observa pràcticament en tots els departaments de salut. En concret, en el departament de salut Arnau-Llíria, l'espera s'ha acurtat en l'últim mes 15 dies; -13 al Provincial de Castelló; -9 tant a Requena com a l'Hospital General de València i Gandia; i -8 a Castelló, Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Xàtiva-Ontinyent, Alcoi i Torrevella, per posar alguns exemples.

La millora en l'espera per a una operació afecta, així mateix, a quasi totes les patologies i és especialment notable en fimosis (-11 dies), Hallux Valgus (-9), artroscòpia (-8) i cataracta (-7).

D'altra banda, la disminució enfront del mes anterior en la xifra d'operacions pendents també s'aprecia en quasi tots els departaments de salut: -310 en Arnau-Llíria; -250 a l'Hospital General de València; -193 a Torrevella; -175 a Gandia; -169 a Sant Joan d'Alacant; -152 a Alacant; -150 al Clínic de València o -132 a l'Hospital Provincial de Castelló, entre uns altres.

Sobre aquest tema, la secretària autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària, Concha Andrés, ha destacat que aquestes dades favorables "responen l'increment de l'activitat quirúrgica i a la major disponibilitat de llits per a cirurgia major amb ingrés, ja que van disminuint els pacients afectats per Covid".

A més, quant a especialitats, les intervencions pendents s'han reduït de forma significativa respecte a abril en Oftalmologia (-336) o Urologia (-173), entre uns altres.

D'altra banda, també disminueix de manera reseñable el nombre d'operacions pendents en algunes patologies. Per exemple, al maig hi havia 313 operacions de pròtesis de genoll menys que a l'abril; -263 operacions de cataractes o -190 intervencions per a col·locar pròtesis de maluc.

Així mateix, quasi s'ha duplicat l'activitat d'autoconcierto -la fórmula a través de la qual el personal sanitari i no sanitari, de forma voluntària i retribuïda, allarga la seua jornada per a realitzar activitats quirúrgiques- en passar de 1.924 en el mes d'abril a 3.789 al maig. Andrés ha recalcat que la llista d'espera quirúrgica en cap cas afecta a intervencions urgents, oncològiques i no demorables, que són ateses de manera preferent.