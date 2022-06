"Ho va saber Mónica Oltra, no la vicepresidenta": Així va ser l'explicació a Les Corts sobre el cas dels abusos

Segons va explicar en 2021, va conéixer els fets el divendres 4 d'agost de 2017, mentre estava de vacances fora de València, per una telefonada que avisava de l'arribada d'aquesta citació al domicili. "Vaig conéixer aquest assumpte per la meua circumstància personal, no pel meu càrrec", ha indicat. La investigació en el centre havia començat al mes de febrer.

En la roda de premsa posterior al ple del Consell d'aquest divendres, se li ha preguntat a la vicepresidenta per la seua relació amb el seu ex-marit en aquell moment. Oltra ha assenyalat que "compartia immoble, però no convivència" amb ell aleshores.

A més, també hui ha indicat que es va posar en contacte amb el seu cap de gabinet per via telefònica quan es va assabentar de la situació. En la compareixença d'abril de 2021 va explicar que li va donar instruccions al seu cap de gabinet "en el sentit de recaptar informació i, lògicament, d'exigir la màxima netedat i diligència i la major protecció de la jove".

"És possible que a molts de vostés els resulte difícil entendre que m'haja assabentat de coses de manera fortuïta o circumstancial. Ho entenc perfectament. Jo també pensaria açò si no haguera viscut l'autèntic desori que ens trobem en el sistema de protecció de persones menors d'edat", va asseverar aleshores.

Així, va fer notar que en 2015, es van trobar amb un sistema "privatitzat, sense ordre ni concert, sense instruccions clares al personal, que funcionava més per la inèrcia que l'experiència que per ordes clars", una cosa que "certament s'intuïa en la sentència", encara que ha afirmat "no necessitar una sentència per a saber-ho".

A més, va assenyalar: "Ningú, ni dins ni fora d'aquesta sala lamenta més que jo el que li ha ocorregut a Maite perquè és el trist colofó a la vida d'una xiqueta a qui tot va fallar des del principi". Així mateix, va manifestar que des que va arribar al Consell ha tingut una "divisa", que és "treballar cada dia per tindre una xarxa de protecció als xiquets i xiquetes que ho requerixen". "Un sistema que impedisca que hi haja més 'Maites'", va asseverar.

CRONOLOGIA DE LES ACTUACIONS

Oltra va explicar que el protocol que regia en aquell moment no obligava a comunicar els fets a Fiscalia ni a instàncies superiors de la Conselleria si no es veien indicis sòlids del delicte, un fet que va canviar al setembre d'eixe any, quan una instrucció de la Direcció general d'Infància i Adolescència va exhortar als centres a posar en coneixement del fiscal qualsevol denúncia d'aquest tipus.

Els fets van arribar a les mans de la justícia a partir de juny, quan la Policia va trobar a la menor després d'escapolir-se. Açò va succeir el dia 22, i el 6, 10 i 14 de juliol, la Fiscalia va instar el trasllat de centre de la menor, fet que es produeix el 16 d'agost.

El 28 de juliol es va acordar la prohibició a l'educador d'aproximar-se a menys de 200 metres de la menor i comunicar-se amb ella. Ja a l'agost, després que Oltra rebera la citació el dia 4, el dilluns següent (7), el cap de gabinet informa al sotssecretari de la notificació, i el 8 la Direcció general d'Infància i Adolescència ordena l'obertura d'expedient informatiu per haver tingut "coneixement verbal en el dia de hui".

L'11, la sotssecretaria va dictar una resolució per la qual instava les direccions territorials a oferir la màxima col·laboració amb Fiscalia de menors. El 21 d'agost, Infància obri expedient i es deriva a la Fundació Espill per a la seua valoració, que comença el 25 d'eixe mateix mes. La valoració acaba al novembre, i s'incorporen les conclusions a l'expedient informatiu de la direcció general, que es remitent a Fiscalia el 30 de novembre.

La vicepresidenta va assegurar a l'abril que era una demostració de que no va haver-hi tracte de favor al seu ex-marit el fet que la defensa de l'acusat no coneguera l'existència de l'informe de la Fundació Espill durant el primer juí. "M'acusen de donar consignes per a elaborar informes que beneficien l'estratègia de defensa de l'educador al mateix temps que també m'acusen d'ocultar eixos mateixos informes al tribunal. En què quedem? Si s'haguera volgut protegir a algú, òbviament, 'ocultar' informació que pot resultar-li favorable no és la millor manera, no creuen?", va plantejar.