L'Ajuntament de València obri el centre d'atenció d'emergències socials per l'onada de calor

20M EP

NOTICIA

L'Ajuntament de València ha obert el Centre d'Atenció d'Emergències Socials (CAES) per les altes temperatures que s'estan registrant a la ciutat de València i per l'alerta roja decretada per a aquest divendres.