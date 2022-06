L'AVL col·labora amb Les Arts Volant i repartirà el còmic sobre la vida i l'obra de Martín i Soler

El còmic, escrit per Àlex Martínez i amb il·lustracions d'Eneas Ribelles, forma part de la col·lecció Gràfica de Publicacions de l'Acadèmia, informa l'ens normatiu del valencià en un comunicat.

Amb un primer tiratge de 5.000 exemplars, la historieta s'ha editat enguany en col·laboració amb la Diputació de València. A través de les vinyetes i textos, Ribelles i Martínez expliquen la història de Miquel, un estudiant de violí que ha de preparar l'audició de final de curs, on el tribunal valorarà l'originalitat de l'obra triada.

Gràcies a l'ajuda de la seua mare, Miquel descobreix la intensa i exitosa biografia del compositor valencià, que va treballar en la cort d'alguns dels monarques més importants de la seua època.

Després de fer un recorregut il·lustrat per la vida de Martín i Soler, Miquel es pregunta com és possible que no s'estudie en les escoles de música un personatge tan important. Finalment, tria per a l'audició la primera òpera del músic valencià 'El tutor burlat".

Precisament, aquest és el títol escollit per a ser representat en la nova gira de les Arts Volant, que començarà aquest dissabte a Crevillent i que finalitzarà el 24 de juliol a Xella, després de representar-se en una vintena de poblacions del territori valencià.

Es tracta d'un projecte de difusió cultural de les Arts en col·laboració amb la Conselleria de Cultura, la Diputació de València i l'Ajuntament de València, per a fer arribar l'òpera a qualsevol racó de la nostra geografia, especialment a localitats amb escassa activitat musical o a llocs on seria complicat dur a terme una representació per no disposar d'instal·lacions o dels mitjans tècnics necessaris.

"Es tracta de fer visible -i itinerant alhora- el fascinant món de l'òpera i poder gaudir de l'art i de la bellesa sense haver de desplaçar-se", expliquen els responsables de la iniciativa en la pàgina web.