Ucraïna.- Ratificada l'emergència dels contractes amb ONG per a atendre a refugiats

Es tracta dels servicis prestats en els centres d'acolliment temporal situats en els albergs de l'IVAJ Argentina (Benicàssim) per 1.595.546 euros, Mar i Vent (Piles) per 856.758 euros, La Marina (Moraira) per 1.083.132 euros, Alberg Juvenil de Biar per 769.410 euros i la futura residència per a persones amb diversitat funcional de Paterna per 1.969.173 euros.

Tots els contractes s'han formalitzat amb entitats sense ànim de lucre i especialitzades en l'atenció de migrants. La funció d'aquests centres és actuar com a lloc de primer acolliment i allotjament fins al seu accés al sistema de protecció internacional o regularitzar la seua situació mitjançant altres vies.

En total, la Generalitat ha posat a disposició un total d'11 infraestructures socials amb 902 places distribuïdes al llarg de tota la Comunitat. També formen part l'alberg de l'IVAJ La Florida a Alacant, el futur centre específic per a persones amb malaltia mental de Bétera, la futura residència per a persones majors d'Alpont, el futur centre ocupacional d'Ademús i centre de dia per a persones majors, el futur alberg Muro d'Alcoi i l'Hospital València al Mar.