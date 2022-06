Saldar el deute amb la ciutat, amb el Besòs i el Maresme

Molts barris de Barcelona senten que són el traster de la ciutat. És cert que algunes vegades són protagonistes de discursos polítics benintencionats i promeses que no arriben mai, però poques vegades són protagonistes de respostes clares a les seves problemàtiques. És el cas del Besòs i el Maresme. A mitjans d’aquest mandat, des del grup d’ERC vam proposar el Compromís Besòs-Maresme, un procés de treball orientat a la transformació integral d’aquests barris per als propers 15 anys que va ser aprovar per unanimitat.

El nostre objectiu era clar. Barcelona havia de tornar a mirar cap a aquests barris i havia de saldar el deute d’inversió i equipaments acumulats durant anys i anys. La feina en aquests barris ha estat una de les nostres prioritats, sobretot per la sensació d’abandó que molta ciutadania té encara avui per part de gairebé totes les administracions, cosa que calia redreçar.

Fa una mica més d’un any van començar les sessions de treball del Compromís. Tenint en compte els antecedents en aquests barris, el més normal era que els seus veïns i veïnes miressin aquest procés amb un cert escepticisme, davant el risc que, un cop més, les bones paraules es quedessin en només això; bones intencions sense una traducció real amb millores per als barris. Em sembla una actitud més que comprensible. De fet, em sembla necessària, perquè si arreu veiem la política amb distància i descrèdit, a barris com el Besòs i el Maresme aquesta desconfiança s’agreuja encara més. És per això que els qui ens dediquem a aquesta feina tenim l’obligació de ser útils. I sobretot, tenim la responsabilitat de treballar intensament per no frustrar un cop més la confiança de la ciutadania.

El nostre objectiu era clar. Barcelona havia de tornar a mirar cap a aquests barris i havia de saldar el deute d’inversió i equipaments acumulats durant anys i anys"

Per això, tot i que aquest procés de treball orientat a la transformació integral dels barris a mitjà i llarg termini no ha finalitzat, podem dir que la nostra feina i compromís té uns primers resultats. Avui podem celebrar, per fi, que els fets i les millores arriben al barri i gràcies a l’acord impulsat per Esquerra, amb el govern municipal i el consorci d’educació de Barcelona, els barris del Besòs i el Maresme recuperaran l’escola d’adults.

Des que l’any 2014 aquest equipament es va traslladar, els veïns han estat reivindicant els darrers vuits anys la necessitat de recuperar l’escola d’adults per a poder així l'oferta d'itineraris formatius i sortides laborals i respondre a la situació i les necessitats específiques del lloc on viuen.

Estem parlant d’uns barris amb índex d’atur actualment un 40% per sobre de la mitjana de la ciutat. I una renda familiar disponible un 40% per sota de la mitjana a Barcelona. Entre els seus joves, només el 9% arriben a tenir estudis universitaris. Avui hem fet un primer pas per començar a saldar el deute que les administracions públiques i la ciutat de Barcelona tenen cap a un barri que massa sovint s’ha tractat com el traster de la ciutat.

La política és útil quan serveix per corregir situacions que no revertiran mai per atzar o de manera espontània. És des d’aquesta perspectiva que treballem i treballarem els propers anys. La Barcelona del futur que imaginem no es pot permetre viure d’esquenes a aquests barris de la ciutat. Una àrea amb un potencial immens per esdevenir una nova centralitat metropolitana mitjançant l’Eix Besòs, però que demana a crits actuacions urgents.

El retorn de l’escola d’adults és el primer fruit del Compromís. Només un petit pas. Encara queda molta feina per endavant perquè els seus veïns i veïnes tornin a sentir-se com el que efectivament són: ciutadans i ciutadanes de Barcelona. Ni més, ni menys. Com qualsevol altre veí de qualsevol altre barri de la ciutat. És el seu dret i els hi devem. Nosaltres, com ells, no en tenim prou i continuarem treballant per oferir solucions i resultats i defensant els seus interessos davant qui calgui. En definitiva, ens esmerçarem tan com calgui per continuar sent-los útils.