La psicóloga Irene López Assor fue un rostro habitual de Sálvame en sus ediciones pasadas, cuando se dedicaba a realizar tests de inteligencia a los tertulianos, así como análisis caligráficos y explicaciones sobre los comportamientos de las celebridades.

Ya son varias las temporadas en las que López Assor no aparece por el programa. Las causas las esclareció ella misma en su cuenta de TikTok, como respuesta a la pregunta de un seguidor: "¿Cómo hundiste tu carrera en Telecinco?".

La psicóloga fue rotunda y contundente en su réplica: "Tienes razón. ¿Por qué lo hice? Porque no lo vi venir". Si bien es cierto, la especialista aseguró que "el gran problema" fue que "era feliz como una perdiz" en el espacio de Telecinco.

"Me encantaba, me encantaba, me encantaba el universo Sálvame, me lo pasaba pipa y disfruté como una enana, pero es verdad que no evalúe lo perjudicial. A mí me extrañaba que, con dos millones de audiencia, solo me vinieran dos personas a consulta", comentó la psicóloga.

La profesional llegó a una conclusión haciendo introspección: "Irene, igual no estás en el camino correcto. Tú te lo pasas fenomenal, pero no es donde tienes que estar".

López Assor se sinceró y comentó los pros y los contras: "Ser la psicóloga de Sálvame me perjudicó un montón. Me cerró todas las puertas, muchísimas, y no me abrió ninguna, así que todo lo que pensáis del mundo del entretenimiento no es verdad. Pero la verdad es que yo era muy feliz".