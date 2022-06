El 97,79% d'estudiants supera els exàmens de les proves d'accés a la Universitat a la Comunitat Valenciana

D'altra banda, s'han presentat només a la fase voluntària de la PAU un total de 2.522 estudiants, dels quals 1.501 estudiants procedeixen de cicles formatius i 1.021 de batxillerat. La xifra global d'alumnes presentats a la PAU d'enguany, tant en la fase obligatòria com en la voluntària, ascendeix a 22.404 estudiants, d'acord a les dades facilitades per la Conselleria d'Universitats.

Pel que fa a la fase obligatòria, per universitats, a la Universitat d'Alacant es van matricular 3.284 alumnes, s'han presentat 3.273 i han aprovat 3.176; a la Universitat Jaume I de Castelló, es van matricular 2.354 estudiants, s'han presentat 2.346 i han aprovat 2.309; pel que fa a la Universitat Miguel Hernández d'Elx es van inscriure 3.673 alumnes, 3.658 s'han presentat i 3.593 han resultat aptes; a la Universitat Politècnica de València, s'han matriculat 4.688, dels quals s'han presentat 4.674 i han aprovat 4.538, finalment, a la Universitat de València es van matricular 5.948 alumnes, s'han presentat 5.931 estudiants dels quals han aprovat 5.822.

Quant als percentatges d'aprovats en fase obligatòria, per universitats les dades són els següents: la Universitat Miguel Hernández compta amb un total de 98,22% d'aptes; la Universitat de València amb el 98,16%; la UPV amb 97,09%; la UJI amb el 98,42% d'aptes i la Universitat d'Alacant amb el 97,04 d'aptes.

La nota mitjana obtinguda per alumne que ha superat Fase Obligatòria de les PAU al juny ha sigut d'un 6,634; en el cas de les dones la nota mitjana ha sigut de 6,653 i en el dels homes 6,606.

Per universitats, aquesta qualificació mitjana ha sigut d'un 6,806 en el cas dels estudiants examinats per la UMH; un 6,513 en la UPV; un 6,657 en la UV; un 6,561 en la UA i un 6,650 en el cas dels presentats en la UJI de Castelló.

El període de presentació de sol·licituds de reclamacions abastarà del 20 al 22 de juny fins a les 14 hores i la resolució de la Comissió Gestora de les revisions, incloent si és el cas, la possibilitat d'una tercera revisió, es publicarà el dia 28 de juny.

Les dades es poden consultar en el portal de l'alumne, mitjançant l'usuari i la contrasenya que es proporciona a l'alumne/a en iniciar les proves.

PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA

Del 20 de juny al 8 de juliol s'ha establit el termini de preinscripció universitària per al curs 2022-2023 per a tot l'estudiantado, tant per al qual realitze la PAU de 2022 al juny o juliol, així com per a l'estudiantado de cursos anteriors, el titulat, el procedent de cicles formatius, el procedent de l'accés per a majors de 25,40 o 45 i l'estudiantado estranger.

La sol·licitud de preinscripció per a obtindre plaça en el primer curs d'estudis universitaris oficials es realitzarà telemàticament a través de l'assistent web.

Els qui hagen de presentar qualsevol altra documentació, ho faran també a través de l'assistent, escanejant la documentació i pujant-la a la web en l'apartat que corresponga durant el procés de sol·licitud de preinscripció. La convocatòria és única i es resoldrà per a totes les persones preinscrites el 15 de juliol de 2022.

El termini per a presentar reclamacions serà de tres dies hàbils a partir de la publicació dels resultats, és a dir, els dies 18, 19 i 20 de juliol, finalitzant el període de reclamacions el dia 20 a les 14 hores.

L'alumnat que no haja obtingut plaça en els estudis desitjats i es trobe en llista d'espera, haurà de consultar les corresponents pàgines web de les universitats per a seguir confirmant el seu interés en la titulació desitjada.

L'alumnat que no obtinga plaça quan es resolga el procés de preinscripció amb l'assignació inicial o posteriorment en la gestió de les llistes d'espera que realitzen les universitats, haurà de consultar les pàgines web de les mateixes, i posar-se en contacte en el mes de setembre per a sol·licitar les places que hagen quedat vacants.