Consell i empresaris aborden la línia de finançament davant la crisi d'Algèria a l'espera d'una solució diplomàtica

Durant la trobada, els empresaris i el Consell han abordat les repercussions per a les empreses de la Comunitat de la suspensió de les relacions comercials amb Algèria i les seues possibles solucions. L'administració autonòmica ha perfilat els préstecs de l'IVF que habilitarà la Generalitat i les patronals han reivindicat solucions diplomàtiques per a restituir la normalitat entre tots dos països.

El director de l'Institut Valencià de Finances ha explicat els detalls de la línia de finançament anunciat la setmana passada pel president, amb les quals el govern valencià pretén donar suport a la liquiditat de les empreses.

Es tracta de préstecs a quatre anys que es pagaran íntegrament una vegada finalitzat eixe termini. Durant aquest temps, les empreses només hauran de pagar els interessos. A més, l'IVF obri la porta al fet que aquests préstecs es firmen amb un tipus d'interés fix, donada l'evolució de l'Euríbor.

"El que es planteja és una facilitat crediticia que vinga a pal·liar un problema que tenen les empreses que ja han fet un desemborsament per cobrir comandes que havien sigut formulats abans de la crisi i que ara no tenen eixida pel problema que hi ha. L'IVF retorna els recursos consumits en aquesta qüestió que està paralitzada i, d'aquesta manera, l'empresa pot seguir la seua activitat normal reorientant les seues activitats cap a altres mercats", ha indicat.

Com a president de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro ha exposat que la "solució ha de vindre de la via diplomàtica", encara que la línia de finançament "s'agraeix i es valora" i les empreses "que estan més afectades s'acolliran".

El president de la CEV ha confiat que la via diplomàtica, la "pressió" i la negociació permeta solucionar la crisi entre Espanya i Algèria, remarcant que "tots dos governs han de tindre clar que és important per factors energètics i estratègics", en al·lusió al sector de la ceràmica i a la proximitat del port d'Alacant.

Navarro ha descartat que de moment hi haja mercaderia bloquejada cap a o des d'Algèria i ha assegurat que "teòricament, els fluxos de cobrament i pagament s'estan assumint per part de les entitats financeres". Ha destacat l'inici dels contactes amb les organitzacions empresarials algerianes i ha avançat que la seua patronal realitzarà una jornada per a difondre la línia de suport financer específica de l'IVF davant aquesta crisi.

Per la seua banda, el president de la Cambra de comerç d'Alacant, Juan Riera, s'ha mostrat preocupat per la cancel·lació dels 11 vols setmanals a Algèria des de la Comunitat Valenciana "per impediment de les autoritats algerianes", amb el que "l'única possibilitat" és agafar un des de Madrid, Barcelona, París o Lisboa.

Ha recordat la vinculació del port d'Alacant amb Algèria, ja que és el d'Espanya que té més a prop, i ha lamentat el perjuí que causa la crisi tant per als empresaris valencians com per als algerians. Per tot açò ha urgit a "forçar" que el Govern d'Algèria "canvie d'opinió" i es normalitzen les operacions bancàries.