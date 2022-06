Dulceida denuncia el acoso en redes a raíz de su ruptura con Alba Paul: "Es muy fuerte"

Las influencers Dulceida y Alba Paul anunciaron el 15 de octubre de 2021 su ruptura amorosa tras siete años de relación. Fue Aida Domènech quien, a través de su Instagram, compartió con sus "preciosos" (como apoda a sus seguidores) la triste noticia.

La pareja priorizó su salud mental y bienestar, es por ello que decidieron "volar por separado" y dar por finalizada la relación, tal y como comentó en un post de Instagram la propia Aida: "Duele mucho ver que se acaba, pero el amor continúa en nosotras y siempre lo hará".

Desde su separación ambas continúan coincidiendo en actos sociales y planes con amigos, tal y como se puede apreciar por redes debido a que comparten el mismo círculo social.

A pesar de que entre ellas existe una buena relación, muchos usuarios de redes sociales infligen acoso digital a la catalana, quien no ha dudado en tomar medidas legales al respecto.

La propia Dulceida lo contó hace unos días en El hormiguero: "Es muy fuerte. Estoy con demandas y todo. Estamos hablando de una cosa muy grave. Tengo un acoso diario, a raíz de mi ruptura, a mí y a todo el que me rodea. Amigos de ella, amigos míos, familia. A todo el mundo, ni te lo imaginas".

La influencer no titubeó en denunciar lo que le ocurría ante las cámaras del programa de Antena 3: "A todos los sitios a los que voy, se meten en el Instagram de gente que no conocen que ha estado en ese sitio para ver con quién estoy, qué hago, qué dejo de hacer. Me insultan todo el rato, me llaman todo lo que te puedas imaginar".

Dulceida, en una historia de Instagram. INSTAGRAM / @DULCEIDA

Unas palabras que siguen la línea de su última denuncia en Instagram, donde este jueves respondió a un usuario que le preguntaba por ello. "Pues al principio no lo soportaba, ya estaba mal de por sí y esto me hizo estar mucho peor. Exigían y pedían explicaciones de todo –cosa que me parece horrible y yo jamás haría con nadie-. Se inventaban cosas cada dos por tres, era un acoso horrible", avanzó.

No obstante, la empresaria asegura que estos comentarios ya no le afectan como antes. "Lo siguen haciendo, pero ahora me da exactamente igual, me río, me dan penita y fin. (...) Si así tienen un poquito de vida…", zanjó en sus stories.