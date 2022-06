La relación de Anabel Pantoja y Yulen Pereira, entre los toqueteos y las discusiones: "Si es tu manera de hablar, conmigo contrólate"

Los concursantes de Supervivientes Anabel Pantoja y Yulen Pereira se han conocido en el reality de Telecinco más allá de la amistad y han iniciado una relación romántica que, en medio de las duras condiciones en las que viven, se mueve entre la pasión, los gestos de cariño... y su primera discusión.

Después de haber tenido una noche de pasión debajo del saco de dormir, otra noche posterior no fue tan agradable. Para Anabel Pantoja los comentarios del deportista son en ocasiones demasiado secos o cortantes.

Eso llevó a que Anabel se enfadara, algo de lo que por la noche hablaron ambos tortolitos. "Para perdonarte hay que pedir perdón", le reprochaba Anabel, por la supuesta falta de arrepentimiento de Yulen.

"¿Sabes qué pasa? Tengo 35 años y no entiendo por qué tienes esas contestaciones sin venir a cuento. No me digas 'vale' como a una loca", añadía molesta la concursante.

Y para afianzar su enfado, ejemplificaba: "Lo de que por qué tienes que saber dónde está Cantora. Después con lo de Emiratos Árabes… Si es tu manera de hablar, conmigo contrólate", le pedía a su incipiente pareja.

Y cuando Yulen le pidió perdón, ella aceptó sus disculpas y de inmediato pasó a modo amoroso, cuando Anabel susurró un: "Dime que me quieres".

En paralelo, la pareja se tienta en lo sexual. Por ejemplo, cuando ambos tuvieron un momento de soledad y no dudaron en hacerse caricias, agararrse las nalgas o incluso darse lametones en el cuello.