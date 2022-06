Ribó creu que la setmana que ve ha d'haver-hi una reunió en Compromís per a "madurar la decisió" sobre Oltra

Ribó ha indicat, després de conéixer-se la imputació d'Oltra pel presumpte encobriment dels abusos del seu ex-marit a una menor tutelada per la Generalitat, que la decisió que s'haja de prendre "té dos vessants", una "personal" i una altra "col·lectiva" que s'ha d'adoptar "col·lectivament". Així, ha apuntat que "fins que no tinguem en Compromís "una reunió sobre eixe tema" no es podrà "avançar en aquesta direcció".

Abans, el primer edil ha expressat, en primer lloc, el seu "respecte a totes les decisions judicials", i posteriorment, el seu "suport total i absolut personal" a Oltra, "companya" seua "no d'ara sinó de fa molts anys". Al seu torn, ha mostrat el seu "convenciment" que l'actitud de la responsable autonòmica "ha sigut clara".

Joan Ribó s'ha pronunciat d'aquesta manera després de rebre a representants de l'associació d'ajuda a dones afganeses 'Afghan Women On The Run', preguntada per si Mónica Oltra ha de dimitir i per si el seu futur no és només una decisió individual sinó també del seu partit polític.

"Crec que la decisió que haja de prendre Mónica -Oltra- en un sentit o en un altre, en un plantejament o en un altre, és una decisió que té dos vessants. Té un vessant personal, perquè això evidentment li afecta d'una manera molt clara; i té un vessant col·lectiu que hem de decidir col·lectivament també", ha plantejat.

"Fins que no tinguem una reunió sobre eixe tema no podrem avançar en aquesta direcció. El vessant personal l'ha de resoldre personalment" ella "i el vessant col·lectiu l'haurem de resoldre, com és lògic, col·lectivament dins de l'organització de Compromís", ha afegit el responsable municipal, que ha demanat "molta tranquil·litat".

Preguntat de moment en el qual s'hauria d'abordar eixa decisió, Joan Ribó ha assenyalat que no ho sap encara que ha apuntat que "prompte" i ha opinat que la setmana vinent hauria de celebrar-se una reunió en Compromís.

"Crec que la setmana que ve hem de tindre una reunió, prompte. El més prompte possible. Estem a divendres, la setmana que ve s'ha de tindre una reunió i a partir d'ací s'ha de madurar la decisió", ha agregat. L'alcalde ha ressaltat que "la decisió col·lectiva es prendrà a partir d'una reunió col·lectiva". "Calcule que la setmana vinent, al llarg de la setmana que ve, prendrem la decisió", ha dit.

Després d'açò, preguntat per com haguera actuat ell si haguera resultat imputat i per si la seua postura haguera sigut dimitir, el primer edil ha dit que eixe cas no s'ha donat i ha destacat que ell no es planteja la "política ficció". "Tinc massa problemes reals cada dia com plantejar-me i si.... Els si els deixe per a la ciència ficció", ha apuntat.

"EL MATEIX"

D'altra banda, preguntat per l'actuació que Compromís va adoptar a València respecte a Pere Fuset, l'edil d'aquesta coalició en el govern que presideix Ribó després de ser investigat i processat per l'accident de Vivers i que va deixar les competències de Cultura Festiva encara que no el seu càrrec de regidor, l'alcalde ha assenyalat que s'està "fent el mateix".

"Crec que estem fent el mateix que es va fer en el seu moment amb Pere -Fuset-: parlar del tema, analitzar la situació i a partir d'ací prendre una decisió", ha manifestat el responsable municipal. "Nosaltres sempre ho parlem. És evident que això ho parlem", ha postil·lat.

No obstant açò, ha asseverat que "la decisió de Pere Fuset és una decisió que correspon a la ciutat de València" i que "es va parlar en l'organització -Compromís- de València", on "les coses són més àgils" perquè hi ha "un grup de funcionament més ràpid", diferent al plànol autonòmic.

"A partir d'ací es va prendre una decisió, també tenint en compte el vessant personal i el vessant col·lectiu. És el mateix. Crec que és exactament el mateix", ha agregat.

Sobre si la situació de Mónica Oltra complica la de la seua coalició política, també amb vista a les pròximes eleccions municipals i autonòmiques i a l'elecció de caps de llista, Joan Ribó ha declarat que el que més li preocupa a ell "en aquests moments és una altra situació", segons ha dit, "l'econòmica, l'augment de preus al consum, el gas, la llum i la dels productes energètics".

"HI HA TEMPS PER A PREPARAR-SE"

"El que ens complica a tots en la campanya és això. Eixa és la primera preocupació que ens ha d'afectar perquè afecta a tota la població" i a "gent a la qual està condemnant a una situació de precarietat". "L'altre, evidentment complica però tampoc és una cosa per a atabalar-se", ha postil·lat.

Ribó ha assenyalat que s'està "a onze mesos llargs de les pròximes eleccions" i ha afirmat que "hi ha temps per a preparar" i per a "escollir". Ha recordat que per als anteriors comicis la decisió sobre la llista electoral "de València i l'autonòmica va ser al gener-febrer" i ha assenyalat que ara "l'equivalent seria gener-febrer", per la qual cosa ha indicat que "hi ha temps de sobra" i "marge per a poder-ho fer tranquil·lament".