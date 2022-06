AMP.- Oltra descarta dimitir després de la seua imputació: "És una postura ètica, estètica i política"

Així s'ha pronunciat per primera vegada després de la decisió del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) d'investigar-la, que es va donar a conéixer aquest dijous, en la seua compareixença setmanal com a portaveu després del ple de govern després d'anunciar, com és habitual, els acords aprovats pel Consell.

La roda de premsa s'ha produït enmig d'una gran expectació mediàtica, que ha obligat a habilitar les dos sales de premsa en el Palau de Castellfort. Oltra s'ha quedat en el Palau de la Generalitat, situat enfronte, des que ha acabat la reunió de govern i ha rebut un ram de flors a la seua arribada, encara que no s'ha especificat qui li l'ha portat.

Durant la compareixença, de més d'una hora, ha assegurat que no ha parlat de la seua imputació amb Puig, encara que ho ha vist en el ple i s'han donat "dos besades", i que si ha de reunir-se amb ell "segurament serà per a tractar temes més profitosos per al poble valencià". "Aquest és una qüestió política i no afegiré més pressió al president", ha recalcat, insistint que ell "sap el que hi ha".

Ha garantit que sent el suport de tots els membres del govern valencià i que és fals que s'estiga negociant la seua substitució, a més de rebutjar que aquest cas siga equiparable a les exigències que ella feia al PPCV i a l'expresident' Francisco Camps en la seua etapa en l'oposició. "Qualsevol comparació amb el comportament corrupte del PP és odiosa", ha emfatitzat, i ha recordat que Camps s'absentava de les sessions de control i ella "mai" s'ha amagat.

NO HI HA PROVA DIRECTA

Quant a l'acte del TSJCV, Oltra ha destacat que la frase que "el defineix" és 'cert és que no existeix prova directa' sobre el presumpte encobriment i ha tornat a apuntar a "una cacera de l'extrema dreta" i al fet que "hi ha un problema si en aquest país la veritat és increïble". "Aquesta gent no pot guanyar, aquesta és una qüestió política de defensa democràtica. Si m'ho fan a mi, li ho podran fer a qualsevol", ha asseverat.

"Ens mantenim en les mateixes condicions (...) Cap procés judicial alterarà la veritat i la realitat", ha subratllat, insistint que ja ha donat "totes les explicacions" tant als periodistes com en Les Corts.

De cara a la seua declaració del 6 de juliol, ha reconegut que no serà "bonic", encara que creu que allí tindrà l'"oportunitat" d'explicar-se per primera vegada en un jutjat i que açò és "l'única cosa que canvia" després de la seua imputació. Açò sí, ha avançat que dirà "bàsicament" el mateix que en la seua compareixença monogràfica sobre el cas del 21 d'abril de 2021 -"diré la veritat, la qual cosa he fet sempre"- i que els "indicis plurals" que apunta l'acte "es respondran òbviament en seu judicial".

"ELS PROCESSOS JUDICIALS NO CANVIEN LA REALITAT"

Preguntada per si contempla dimitir si és processada, ha reiterat que "els processos judicials no canvien la realitat, ni les seues diferents fases", com tampoc "el que va passar fa cinc anys". "L'explicació més senzilla sol ser la veritat", ha dit en un altre moment, i també ha recordat que ja va ser imputada per defendre al patrimoni i als veïns del Cabanyal de València.

Quant a les declaracions dels 13 funcionaris del seu departament, Oltra ha manifestat que "van dir que no ha existit cap directriu, ni cap interferència i que van treballar d'una manera objectiva, independent i professional". Ha rebutjat que aquests treballadors estiguen mentint per a salvar-la i ha remarcat que a moltes ni els coneix ni sap el que pensen ni voten ni si els cau bé o malament.

Sobre la pressió que afronta en les últimes setmanes i si aquest procés eclipsa o afecta a la Generalitat, ha afirmat que no sent "desgast polític", que és diferent que el personal, i que se sent "més pressionada" per les polítiques del seu departament com acabar amb la llista d'espera de dependència. Ha remarcat a més que va decidir parlar de la seua imputació com a portaveu perquè es va conéixer aquest dijous, així com que el que més percep en el carrer són "ànims" de la gent.

"LA GENT SAP EL QUE HI HA"

Per tot açò ha assegurat que no es planteja dimitir: "En la vida, quan un té unes conviccions, i la meua trajectòria així ho avala, ha de saber aguantar les pressions i fins i tot els ànims personals". Ha afegit després que qualsevol que la conega "pot traure les seues conclusions" i que "la gent escolta totes les explicacions i sap el que hi ha".

En clau política, qüestionada per la seua participació en la plataforma que impulsarà Yolanda Díaz, Oltra ha remarcat que no fa declaracions partidistes en la taula del portaveu del Consell. A més, ha indicat que, com a vicepresidenta, l'última vegada que es van veure va ser a València, al congrés sobre la implantació de la jornada laboral de quatre dies.

Mónica Oltra, també coportaveu de Compromís, està imputada per la sala civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) i citada a declarar el pròxim 6 de juliol. El Jutjat d'Instrucció 15 de València va remetre les actuacions a l'abril en estimar que existien fets presumptament delictius atribuïts a ella, davant la seua condició d'aforada.