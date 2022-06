Un jove de 24 anys resulta ferit per arma blanca a Oriola (Alacant)

Sobre les 23.20 hores d'ahir, es va alertar el CICU que hi havia un home ferit en el voral de la carretera CV-941, al terme municipal d'Oriola. Fins a allí, el CICU va mobilitzar una unitat de SVB, l'equip sanitari de la qual va assistir a l'home que presentava ferides per arma blanca. Posteriorment, el ferit va ser traslladat a l'hospital de Torrevella en l'ambulància de suport vital bàsic.

La Guàrdia Civil ha obert una investigació per a aclarir els fets i està pendent de prendre declaració a la víctima, qui no ha presentat denúncia encara per l'ocorregut. No obstant açò, el jove ha assegurat que l'agressió es va produir per un robatori amb violència en ple carrer, segons han informat fonts de l'institut armat a Europa Press.