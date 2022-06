Andalucía estuvo 37 años marcada en rojo, por aquello de enlazar -parecía que ad eternum- gobiernos socialistas. No obstante, lo único señalado en rojo este fin de semana es una fecha: el domingo. Los andaluces están llamados a votar mañana en unas elecciones que tendrán un gran impacto en el tablero político nacional. Según las encuestas, el PP roza la mayoría absoluta, un resultado que podría condenar al PSOE a cosechar su peor marca en la historia de la autonomía. El Gobierno se ha volcado para que esto no sea así. No obstante, ese ánimo ha contrastado con la poca visibilidad que el presidente Pedro Sánchez ha tenido durante estas dos semanas, con el objetivo de no quemarse por si el resultado es tan malo como anticipan los sondeos como telón de fondo.

Las expectativas electorales del PSOE para estos comicios nunca fueron buenas. Ni al principio ni al final. Es por eso por lo que Moncloa diseñó una campaña en la que el núcleo duro del presidente se focalizara en una autonomía que, con más de ocho millones de habitantes, es la más poblada del país. Dicho y hecho. Los primeros días visitaron el terreno el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la portavoz y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. También el último día de precampaña bajó Luis Planas, titular de Agricultura, con un gran reclamo por su perfil, atractivo para el votante andaluz moderado.

Durante la primera semana de campaña, hasta siete ministros tuvieron actos en Andalucía. También se implicaron la responsable de Sanidad, Carolina Darias, o la de Ciencia, Diana Morant. Asimismo, hizo lo propio Margarita Robles, ministra de Defensa, con un acto en la base militar de Rota. Durante esta semana, la orden ha seguido intacta, y los ministros han tenido decenas de actos en Andalucía. El lunes, Alegría estuvo en Granada. El martes, Rodríguez en Sevilla. El miércoles, Raquel Sánchez, responsable de Transportes, en Almería; Alegría y Planas en Cádiz; y Morant en Córdoba. El jueves, Albares en Málaga; Sánchez en Córdoba; y Reyes Maroto, titular de Industria, en Málaga. Y el viernes, en Granada.

Muchos de ellos aprovecharon el acto institucional para hacer otro de partido. No lo hizo así el presidente. El pasado martes intervino en la inauguración del foro internacional tecnológico Digital Enterprise Show en Málaga. Participó junto a Juanma Moreno, presidente andaluz y candidato del PP a la reelección. También se llevó una foto con Barack Obama. Pero nada de campaña. A las cuatro de la tarde ya estaba en Madrid para recibir al vicepresidente mundial de Moderna y responsable de la compañía para Europa, Oriente Medio y África, Dan Staner, quien anunció la inversión de 500 millones de euros en España.

Así, la presencia de Sánchez se ha limitado a tres actos esta campaña. Los tres, en fin de semana. El primero el domingo 5 de junio en Cuevas del Almería, el segundo el sábado 11 en Málaga y, el último, ayer en Sevilla. Cierto es que estas fechas son las que estaban previstas desde un primer momento. Eso sí, desde Ferraz dejaron en todo momento la puerta abierta a que Sánchez tuviera más actos. De hecho, en un primer momento se planeó que el presidente cerrara la campaña con el citado acto en Sevilla y también con otra aparición en Cádiz, que finalmente no se produjo.

En el ámbito nacional, tampoco Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, ha tenido un gran foco. El motivo, no obstante, es diferente, pues Moreno quería una campaña personalista. Tampoco los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy han tenido protagonismo, la misma suerte que han corrido los barones populares. Ni Isabel Díaz Ayuso, el gran activo de los conservadores en la actualidad, ha protagonizado muchos actos, pues ha quedado relegada a un segundo plano al igual que Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, o Fernando López Miras, de Murcia.

Más llamativo es el blindaje a Sánchez si se tiene en cuenta a la líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz. Pese a que todo indicaba que iba a ocurrir lo contrario, la vicepresidenta y ministra de Trabajo ha terminado teniendo un gran foco en Andalucía, conforme los ánimos de la coalición Por Andalucía iban aumentando.

"Si votamos, ganamos"

Eso sí, las encuestas son las que son. La realizada por el Instituto DYM para 20minutos daba al PSOE una horquilla de entre 30 y 33 diputados, que es el resultado que cosechó Susana Díaz en 2018. Bajar de la barrera de los 30 sería un desastre. Sobre todo, porque los sondeos aúpan a Moreno hasta los 50, a cinco diputados de la mayoría absoluta. Fuentes del PSOE reconocen la dificultad de estas elecciones por el proceso interno que ha pasado el partido. Y es que, en los tres años y medio que Juanma Moreno ha presidido San Telmo, sede de la Junta de Andalucía, recuerdan que el PSOE-A ha dejado atrás el ‘hiperliderazgo’ de Díaz.

Pese a que el relevo entre Díaz y Espadas se produjo hace casi un año, el exalcalde de Sevilla lleva apenas seis meses ejerciendo como candidato a jornada completa. Esto le ha granjeado un problema añadido para el PSOE, pues ha tenido que batallar con el desconocimiento entre los electores. Y es que si bien ha mejorado en las últimas semanas, no parece que pueda llegar a tiempo. El CIS de este lunes aseguraba que sigue siendo desconocido para uno de cada cuatro andaluces, cuando a finales de mayo lo era para uno de cada tres votantes.

Con todo, en Ferraz, cuartel general de los socialistas, se resisten al pesimismo y ven claro que si la gente deposita su voto en la urna, si hay alta participación, pueden llegar a ganar las elecciones. Al menos, a sumar para gobernar -al igual que Moreno en 2018, cuando quedó segundo-. Sin ir más lejos, es el lema de su campaña: “Si votamos, ganamos”.