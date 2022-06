Unides Podem planteja mesures per a previndre els efectes de la calor en l'àmbit laboral

En concret, la PNL presentada pel portaveu adjunt d'aquest grup parlamentari, Ferran Martínez, reclama que es garantisca que aquelles empreses que executen contractes amb l'administració autonòmica prenguen mesures correlatives en el seu àmbit per a previndre els efectes de la calor en aquells treballs amb major càrrega física.

Igualment, insta al fet que s'accelere el procés d'adaptació del funcionament de l'administració autonòmica a les temporades més caloroses, moderant al mateix temps l'ús de la refrigeració allí on es faça un ús excessiu i afavorint l'adaptació dels codis de vestimenta, segons ha explicat la formació en un comunicat.

Unides Podem planteja també que l'INVASSAT actualitze i amplie la seua guia de mesures preventives per al treball en èpoques d'altes temperatures incloent, a més, la necessitat d'adaptar els codis de vestimenta i l'ús de la refrigeració i que es realitzen campanyes informatives per a conscienciar a la societat sobre la necessitat d'un canvi d'hàbits en les èpoques de major calor per a millorar la confortabilidad i previndre riscos per a la salut.

Finalment, la iniciativa proposa acordar amb els sindicats i les organitzacions empresarials, en el marc del diàleg social, mesures que milloren la confortabilidad dels treballadors i previnguen riscos per a la seua salut en les èpoques de major calor.

Segons Unides Podem, les dades disponibles indiquen que el nombre de baixes laborals relacionades amb els efectes de la calor s'ha anat incrementant en els últims anys. D'altra banda, fins i tot quan els efectes de l'estrés tèrmic no arriben a extrems, poden seguir tenint conseqüències molt rellevants com en el minvament en la productivitat del treball.

El diputat ha explicat que "com a conseqüència del canvi climàtic, estem assistint a una proliferació de la freqüència, la durada i la intensitat dels períodes de calor extrema". "Fins i tot sota el supòsit d'una actuació decidida a escala global per a afrontar la crisi climàtica totes les previsions apunten al fet que aquests fenòmens aniran a més en el futur. Açò té especial repercussió en territoris com el nostre amb un clima calorós i sec", ha exposat.

La PNL inclou una altra petició al Consell perquè inste el Govern d'Espanya al fet que intensifique l'aplicació del Pla de la Inspecció de Treball per a combatre riscos per colps de calor i al fet que aborde una major concreció de la regulació sobre prevenció de riscos laborals per al treball en èpoques d'altes temperatures.