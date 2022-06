La nova escola infantil del Cabanyal tindrà 6 aules amb accés directe als patis

Una vegada concloga el procés de licitació, està previst que les obres es duguen a terme en deu mesos amb un pressupost d'un milió i mig d'euros finançats íntegrament amb fons europeus.

Sobre aquest tema, el regidor d'Hisenda, Borja Sanjuan, ha destacat que amb la construcció d'aquesta nova escoleta i amb les inversions que s'han dut a terme en el barri en els últims anys "volem revertir el dèficit de dotacions patit pel Cabanyal-Canyamelar durant els governs del PP; un barri que a més tenia una amenaça d'enderrocament".

Sanjuan ha afegit que aquesta nova dotació "contribuirà a la regeneració i revitalització del barri, amb una educació pública i de qualitat també en l'etapa de 0 a 3 anys, fonamental per a conciliar la vida familiar i laboral".

L'edifici ocuparà una superfície de 670 metres quadrats, en una sola planta per a evitar recorreguts per escales i disposarà de 6 aules, 2 per nivell, totes elles amb accés directe a banys infantils i eixida a pati propi. L'accés principal a l'escoleta està previst per l'avinguda de Blasco Ibañez.

En un futur, la urbanització de la zona contempla un carril de servici que permetrà l'entrada en l'edifici tant de vehicles particulars com dels adaptats per a transport domiciliari. En la parteix sud de l'edifici s'habilitarà una zona de servici per a càrrega i descàrrega que connectarà directament amb la zona de cuina i recollida de residus.

El pressupost del projecte ascendeix a 1.511.895 euros que se'n van a finançar íntegrament amb fons FEDER, ja que forma part del Pla de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI) del Cabanyal-Canyamelar-Cap de França.

ARROSSARS DE PINEDO

D'altra banda, la Junta de Govern ha acordat també començar el procés per a licitar l'obra que unirà els camins de Cavalló i Angle en els arrossars de Pinedo. Amb aquesta actuació, la zona d'horta afectada va a millorar la situació de les seues infraestructures viàries, la qual cosa facilitarà les tasques de les persones que treballen en el cultiu de l'arròs.

Aquest projecte va ser una de les obres seleccionades en el seu moment en el procés de participació ciutadana dut a terme per a decidir la forma en la qual es distribuiran les inversions destinades a la millora de les infraestructures i servicis d'interés agrari o pesquer en els diferents pobles de la ciutat de València.

Sanjuan ha assenyalat que és un pas més "en la millora de les infraestructures viàries agrícoles que contribuirà a preservar l'important patrimoni natural de la ciutat de València" alhora que es facilita la tasca de les persones que treballen en aquests arrossars.

La construcció d'aquesta connexió entre els camins de Cavalló i Angle té un pressupost de 115.597 euros i la durada prevista de les obres és de dos mesos.